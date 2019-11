100 bin çocuğa kodlama eğitimi

Türkiye Vodafone Vakfı, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirilmesi hedefiyle Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği ‘Yarını Kodlayanlar’ projesini büyütme kararı aldı. Projenin başladığı Ağustos 2016’dan bu yana 60 ilde 43 bini aşkın çocuğa ulaşan Türkiye Vodafone Vakfı, önümüzdeki bir yılda 81 ilde 100 bin çocuğa daha kodlama eğitimi vermeyi hedefliyor.

YAPAY ZEKA EĞİTİMİ

Projenin önümüzdeki dönem hedefleriyle ilgili sohbet toplantısı düzenleyen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, önümüzdeki dönemde ayrıca iki büyük işbirliğine de imza atacaklarını söyledi.Süel’in verdiği bilgiye göre eğitici eğitimlerine Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerini de dahil eden Vakıf, dünyanın en büyük eğitim platformlarından The Clubhouse Network ile işbirliği yaparak 14-17 yaş arasındaki gençlere ‘Yapay Zeka’ eğitimleri verecek. ocakta başlayacak yapay zeka eğitimleri için pilot olarak İstanbul, Ankara ve Trabzon belirlendi. Böylece, bir yandan kodlama eğitimlerini tüm Türkiye’de yaygınlaştırırken, bir yandan da belli illerde fiziksel eğitim lokasyonlarıyla eğitimlere derinlik katarak içeriklerini zenginleştirecek.

Süel “Bugüne kadar 60 ilde 43 bini aşkın çocuğa kodlama öğrettik. Projemizin sosyal etki sonuçlarına göre, kodlama mantığının gerçek hayat problemlerini çözerken kullanılabileceğini düşündüğünü belirtenlerin oranı yüzde 53. Eğitim verdiklerimizin yüzde 76’sı ise ileride yazılım geliştirmeyi düşünüyor. Aldığımız bu sonuçlarla, projemizin 4’üncü yılında kodlama eğitimlerimizi tüm illere götürüyoruz. Önümüzdeki bir yılda 81 ilde 100 bin çocuğa daha kodlama eğitimi vermeyi hedefliyoruz” dedi.

EĞİTİM TIR’I YOLLARDA

Süel “Bu projeyle, çocuklarımızı kod yazmaya özendirerek geleceğin teknoloji üretenleri olmalarını sağlamak istiyoruz” dedi. Süel ayrıca ‘Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı’ ile 6 bin kilometrenin üzerinde yol kat ederek 13 ilde 3.669 çocuğa kodlama eğitimi verdiklerini de söyledi.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Civan Sözkesen “Projemizin 4. döneminde dijital dünyada dominant hale gelen yapay zeka ve uygulamaları konusunda eğitim vermeyi hedefliyoruz. Habitat Derneği olarak, 81 ilde gönüllü eğitmenlerimizle her bölgeden, her kültürden ve her dilden çocuğumuza eğitimlerimizi aktarmaya devam edeceğiz” dedi.