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  • ''100 Bin Sosyal Konut Projesi''nde ödemeler katılım bankaları aracılığıyla da yapılabilecek
Ekonomi

''100 Bin Sosyal Konut Projesi''nde ödemeler katılım bankaları aracılığıyla da yapılabilecek

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) '100 Bin Sosyal Konut Projesi'nde konut finansmanı için vatandaşlara kamu bankalarının yanı sıra katılım bankaları da hizmet verecek.

AA15.01.2020  13:29 - Güncelleme: 15.01.2020  13:41

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilen "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde 16 Aralık 2019'da talepler alınmaya başlandı.

Başvuru süresi bugün dolacak projeye yoğun ilgi gösterildi. Kampanyaya en çok başvuru İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'da yapıldı.

Türkiye genelindeki proje kapsamında vatandaşların konut finansmanı artık hem kamu hem de katılım bankaları tarafından sağlanacak.

Dar gelirli vatandaşlar kira öder gibi 240 ay sabit taksitle ev sahibi olabilecek.

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