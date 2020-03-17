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Ekonomi

Dünya devi Amazon koronavirüs ile artan talebe yetişemiyor: 100 bin yeni personel alacak

ABD'li e-ticaret devi Amazon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla çevrimiçi alışverişe artan talebi karşılayabilmek için ABD'de 100 bin yeni personel alacağını duyurdu.

AA17 Mart 2020 Salı 08:53 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 08:53
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Amazon'un Dünya Operasyonlarından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Dave Clark tarafından kaleme alınan blog paylaşımında, Kovid-19 salgınıyla e-ticarete olan talepte önemli bir artış görüldüğü ve işgücü ihtiyacı doğurduğuna dikkat çekildi.

Paylaşımda, söz konusu talep artışını karşılayabilmek için depo merkezleri ve dağıtım ağına istihdam edilmek üzere tam ve yarı zamanlı çalışacak 100 bin yeni personel alınacağı bildirildi.

Ayrıca, şirketin çalışanların maaşlarını artırmaya yönelik 350 milyon doları aşan bir yatırım yapacağının belirtildiği paylaşımda, ABD'deki çalışanların ücretlerinin saat başına 2 dolar, İngiltere'deki çalışanların 2 sterlin ve birçok Avrupa ülkesindeki çalışanların yaklaşık 2 avro artırılacağı kaydedildi.

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