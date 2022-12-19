100 milyon avroluk dev yatırım! Türkiye'de bir ilk: Dünyaya örnek olacak

Çeşitli programlar için Kayseri'ye gelen Bakan Varank, NG Kütahya Seramik'in mağaza açılışı ve yeni fabrika yatırımı imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisine olan güvenini her şart ve koşulda sürdüren, rotasını yatırım, istihdam ve üretimde tutan Güral ailesine teşekkür etti.

"BAKIN GELİN KAYSERİ'YE, NELER OLUYOR BİR GÖRÜN."

15 Temmuz hain darbe girişiminin ertesi günü Nafi Güral'ın "Ülkemize güveniyoruz ve bugün yeni yatırım kararı alıyoruz." diyerek müstesna bir duruş sergilediğini belirten Varank, salgın döneminde, dünya ülkeleri sanayilerini soğutmaya alırken, Güral ailesinin farklı sektörlerdeki yatırımlarına devam ettiğini hatırlattı.

Bakan Varank, tüm dünya salgınla, savaşlarla, krizlerle boğuşurken, Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğini anlatarak, "Hükümetimizin destek ve teşviklerini işte böyle cesur ve vizyoner müteşebbislerimizle buluşturabildiğimiz, üretenin, yatırım yapanın, istihdam sağlayanın her zaman yanında olduğumuz için..." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göre en yüksek teknolojinin "Amerika'dan Türkiye'ye canlı bağlantı yapmak" olduğunu ifade eden Varank, "Belki Erkan Bey de bu toplantıyı canlı bağlantıyla yapsaydı da bir teknoloji gösterseydik diye bir latife de yapabiliriz ama biz yüz yüze iletişime inanıyoruz. Bir ve beraber olmaya inanıyoruz. Zoom toplantısını en güzel teknoloji zannedenlere de diyoruz ki, 'Bakın gelin Kayseri'ye, neler oluyor bir görün." dedi.



BÜYÜK EBATLI SERAMİKLER ÜRETİLECEK

Varank, Türkiye'nin en büyük showroomunun seramik sektöründe açıldığını, ayrıca Güral ailesinin bugün yeni bir yatırıma imza atacağını dile getirdi.

Çok daha fazla ve çevreci bir üretim gerçekleştirileceğini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük seramiklerini inşallah NG Kütahya Seramik, Türkiye'de üretecek. Bunlar 160X320, düşünün 5 metrekareden biraz daha büyük tek parça seramiklerden bahsediyoruz. Onun için ben yatırım yapan, üretim yapan, elini taşın altına koyan herkese çok teşekkür ediyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yatırım teşviklerimizle, AR-GE desteklerimizle, farklı desteklerimizle her zaman yatırımcının yanındayız. Onların bu ülkeye sağladıkları katma değerin farkındayız. Ve şuna inanıyoruz, eğer biz katma değerli üretimle büyüyecek bir Türkiye hedefliyorsak bunun yolu özel sektörün yatırımlarını rahatlatmaktan, bunların önünü açmaktan geçiyor."

"DEVLETİN FABRİKA KURDUĞU ZAMANLAR GERİDE KALDI"

"Fabrika açılmıyor" eleştirisinde bulunulduğunu hatırlatan Varank, "Bazıları 'Ya şu 20 yılda AK Parti bir tane fabrika mı kurdu?' diyor. 'Devletin fabrikası mı var?' diyor. Değerli arkadaşlar artık devletin fabrika kurduğu günler geride kaldı. Ne yapsın devlet seramik fabrikası kurup NG Kütahya ile rekabet mi etsin? Bugün Turkuaz Seramik'in fabrikasını açtık, onunla rekabet mi etsin? Devletin fabrika kurduğu zamanlar geride kaldı. Devlet özel sektörün önünü açar, yatırımcının önünü açar, desteklerini verir. Özel sektör de dünyayla rekabet edecek ürünleri üretir, Türkiye ekonomisi böyle kalkınır. Biz buna inanıyoruz. Onun için politikalarımızı da buna göre düzenliyoruz." görüşünü paylaştı.

Bakan Varank, yeni kurulacak tesisin sadece Türkiye'ye değil, dünyaya örnek olacağını, en büyük ebatlı seramiklerin üretileceğini belirtti.

Aynı zamanda kuracakları güneş paneli ile tesisin kendi enerjisini üreteceğini, çevreye ve yeşile saygılı üretim yapılacağını vurgulayan Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz de endüstrimizi rekabetçi tutmaya devam edeceğiz. Ben zamanında şu cümleyi kurdum; 'Bir zamanlar seramikte bir numara İtalya görülüyorsa emin olun 5 sene içerisinde seramiğin bir numarası kim olacak? Türkiye olacak. Biz bunu başarabiliriz, bunu yapacak kabiliyetimiz var.' Sadece seramik de üretmiyoruz, bugün seramik makinelerinde yurt dışına ihracat yapan firmalarımız var. İşte Türkiye hamdolsun çok doğru bir rotaya girdi. Bunun mimarı kim? Sayın Cumhurbaşkanımız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'nin rotasını bir milim bile yatırım, istihdam, üretim ve ihracattan ayırmayacağız."

Konuşmaların ardından NG Kütahya ile İtalyan firma arasında iş birliği protokolü imzalandı.

100 milyon avroluk yatırımla Türkiye'de ilk kez 12 ve 15 milimetre kalınlığında 160X320, 6 ve 9 milimetre kalınlığında 120X280 ebatında seramikler üretileceği ve üretim kapasitesinin 3 milyon metrekare olacağı belirtildi.