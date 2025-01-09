100 milyon dolarlık hedef belirlendi! Türkiye'den bölgeye yoğun ilgi

Büyükelçi Oba, Türkiye-Gambiya ilişkileri hakkında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Ülkesi ile Gambiya arasındaki bağların son derece kuvvetli olduğunu anlatan Oba, büyükelçi vasfıyla Gambiya'da bulunmaktan ve Türk diplomasisini temsil etmekten onur duyduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki köklü dostluk ve işbirliğinin her alanda artarak sürdüğünü aktaran Oba, "Gambiya, 18 Şubat'ta bağımsızlığının 60. yıl dönümünü kutlayacak. Türkiye'nin de bu ülkeyi 1965'te tanımasıyla 60 yıllık diplomatik ilişkiler anlamlı bir eşikten geçecek." diye konuştu.

Büyükelçi Oba, Gambiya halkının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye duyduğu samimi sevgi ve teveccühü, burada görev yaparken her gün hissettiğini ifade etti.

- TÜRK ŞİRKETLERİ GAMBİYA'DA STRATEJİK ALANLARA ODAKLANIYOR

Oba, Gambiya'nın istikrarlı ülke olarak Batı Afrika'da öne çıktığına işaret ederek Türkiye'nin, kalkınma alanında ve kapasite inşasında bu ülkeye önemli destekler sağladığını kaydetti.

Gambiya'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) gibi çeşitli Türk kurumlarının faaliyet gösterdiğini belirten Oba, "Başta TİKA olmak üzere, Diyanet İşleri Başkanlığımız, bakanlıklarımız ve vakıflarımız buradaki faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürüyor. 2013'ten bu yana TİKA toplam 80'den fazla projeyi hayata geçirdi." dedi.

Büyükelçi Oba, TİKA'nın, geçen yıl yalnızca tarım, çevre, kadınların güçlendirilmesi ve eğitim alanında toplam 16 projeyi tamamlandığının altını çizerek, bu projelere toplam 350 bin dolarlık yatırım yapıldığını aktardı.

Yunus Emre Enstitüsünün de gelecek ay Gambiya'da kapılarını açarak faaliyetlerine başlayacağını ifade eden Oba, "Bu adım, Türkiye'nin kültürel işbirliği ve dostluk ilişkilerini pekiştirme çabalarının bir parçasıdır." diye konuştu.

Türk şirketlerinin de Gambiya'da stratejik alanlara odaklandığına dikkati çeken Oba, şirketlerin, liman inşaatı ve işletmesi, enerji, feribot işletmesi, otelcilik ve yenilenebilir enerji alanlarındaki projelere yöneldiğin kaydetti.

Oba, Albayrak Grubunun bu ülkede en büyük yatırım yapan şirket olarak öne çıktığını anlatarak, "Grup, mevcut limanı geliştirip yeni liman inşa ederek ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Ayrıca, Karpowership şirketi, 2018'den bu yana Gambiya'nın enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 50'sini karşılıyor." ifadelerini kullandı.

- "HEDEFE ULAŞMAK İÇİN YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ"

Oba, Türkiye-Gambiya arasındaki ticari konulara da değinerek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin gerçek potansiyeline ulaşması amacıyla iş çevreleri arasındaki işbirliğinin giderek geliştiğini söyledi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 80 milyon dolara ulaştığını ancak bu rakamın gerçek potansiyelin altında olduğunu belirten Oba, "Amacımız, önümüzdeki dönemde ticaret hacmimizi 100 milyon dolara ulaştırmak. Şu anda bu hedefe ulaşmak için yoğun şekilde çalışıyoruz." dedi.

Büyükelçi Oba, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak için Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve diğer kuruluşların daha etkin şekilde faaliyet göstermelerine yönelik çabaların mevcut olduğunu vurguladı.

- "TÜRKİYE'DEN ÖNEMLİ DESTEK GÖRÜYOR"

Oba, iki ülke arasındaki eğitim alanındaki işbirliğine ilişkin Türkiye Bursları kapsamında 2005-2023'te toplam 205 Gambiyalı öğrenciye burs sağlandığını, geçen yıl ise 24 öğrencinin bu bursu almaya hak kazandığını kaydetti.

Büyükelçi Oba, Türkiye Diyanet Vakfı bursları ile 2007-2024'te toplam 118 Gambiyalı öğrenciye destek sağlandığının da altını çizdi.

Türkiye-Gambiya arasındaki köklü askeri ilişkiler çerçevesinde de Türkiye'nin 1991'den bu yana Gambiya'ya askeri eğitim ve teçhizat desteği sağladığını belirten Oba, bu desteğin kesintisiz şekilde sürdüğünü ifade etti.

Oba ayrıca, Türk Emniyet Genel Müdürlüğünün, Gambiya polis teşkilatına eğitim ve donanım desteği sunarak ülkedeki güvenlik altyapısının güçlendirilmesine katkıda bulunduğunu kaydetti.

Gambiya'nın uluslararası platformlarda Türkiye'den önemli destek gördüğünü vurgulayan Oba, "Gambiya'nın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dönem Başkanlığı sırasında Arakanlı Müslümanlara (Rohingyalar) ve Filistin davasına yaptığı katkılar takdire şayan. Biz de bu ülkeye uluslararası platformlarda tam destek sağlıyoruz." diye konuştu.

Türker Oba, ülkesinin Gambiya'yla bağlarını daha da güçlendirmek amacıyla, ekonomik, kültürel ve diplomatik alandaki çalışmalarının aralıksız süreceğini sözlerine ekledi.