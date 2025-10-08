Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Japonya İş Konseyi tarafından Japonya İş Federasyonu (KEIDANREN) işbirliği ile düzenlenen 28. Türkiye-Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı iki ülke iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

DEİK Başkanı Nail Olpak, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye ve Japonya arasındaki ticaretin geçen yıl 5,4 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu belirterek, bu rakamın iki ülke arasındaki ticaret dengesi hedeflerine uygun olmadığını ve bu tablonun iyileştirilebileceğini düşündüğünü ifade etti.

Hem iş dünyası hem de ekonomi yönetiminin yetkilileriyle bu tabloyu dengeli hale getirecek ve artıracak stratejilere ihtiyaç olduğunu belirten Olpak, Türkiye ile Japonya arasında görüşmeleri sürdürülen Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (EPA) karşılıklı fayda prensibiyle şekillendirilmesinin önemli olduğunu ve göreve gelecek yeni Japon hükümetinin bu süreçte pozitif rol almasını beklediklerini söyledi.

Olpak, ortak yatırım projelerine ve üçüncü ülkelerdeki işbirliği fırsatlarına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Enerji başta olmak üzere daha fazla projede beraber olmak arzumuz. Sadece kendi ülkelerimizde değil üçüncü ülkelerde daha fazla işbirliği ve bunun için de ortak finansman ve fırsatların geliştirilmesi gerekiyor. Türkiye ve Japonya arasında az sayıda da olsa üçüncü ülkelerde güzel işbirlikleri bulunuyor ama fırsatlara baktığımızda daha fazla işbirliği yapmamız gerektiği kanaatindeyim. Burada Afrika'nın öne çıktığını söylemek isterim. Devamında Ukrayna ve Suriye'yi çok konuşuyoruz. Şartlar oluştuğu ölçüde elbette oralar da olacaktır."

Türkiye'nin Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'ya ulaşma konusunda önemli bir fırsat noktası olduğunu ve Japonların bunun öneminin farkında olduğunu dile getiren Olpak, onların bu fırsatlardan faydalanmaları için desteğe hazır olduklarını ifade etti.

- "GEÇEN YIL İTİBARIYLA TÜRKİYE-JAPONYA TİCARET HACMİ 5,4 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE ULAŞTI"

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Hüsnü Dilemre, dünya ekonomisinin çok boyutlu sınamalarla karşı karşıya olduğunu ifade ederek, küresel ticaretteki durgunluk, bölgesel çatışmalar, tedarik zinciri kırılganlıkları ve artan korumacılık eğilimlerinin uluslararası iş dünyasını yeniden yapılanmaya zorladığını söyledi.

Türkiye ekonomisinin tüm zorluklara rağmen dayanıklı yapısını korumakta ve büyümesini sürdürmekte olduğuna işaret eden Dilemre, "OECD'nin son verilerine göre, Türkiye'nin 2025 yılında da bu istikrarlı büyümesini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu ortamda, Türkiye ve Japonya gibi köklü dostluk ilişkilerine ve tamamlayıcı ekonomik yapıya sahip iki ülkenin işbirliği, bu yeni dönemde her zamankinden daha anlamlı hale gelmiştir." dedi.

Dilemre, geçen yıl itibarıyla Türkiye-Japonya ticaret hacminin 5,4 milyar dolar seviyesine ulaştığını aktararak, şunları kaydetti:

"Ancak, ticaretimizde Japonya lehine yaklaşık 7 katlık bir dengesizlik bulunduğunu da not etmek durumundayız. Türkiye olarak önceliğimiz, bu dengesizliği azaltarak ticaretimizin karşılıklı faydaya dayalı, daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasıdır. Müzakereleri uzun süredir devam eden Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın bu dengesizliği azaltmak adına büyük önem taşıdığını değerlendiriyoruz."

- "JAPONYA'NIN TÜRKİYE'DEKİ DOĞRUDAN YATIRIM STOKU 3,1 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

Hüsnü Dilemre, yatırımların ikili ilişkilerin en güçlü halkalarından birisi olduğuna dikkati çekerek, geçen yıl itibarıyla Japonya'nın Türkiye'deki doğrudan yatırım stokunun 3,1 milyar dolara ulaştığını ve 275 Japon şirketinin Türkiye'de faaliyet göstermekte olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin jeostratejik konumunun AB Gümrük Birliği'ne entegrasyonu, 24 serbest ticaret anlaşması (STA), genç ve nitelikli iş gücünün, ülkeyi Avrupa ve çevre bölgelere yönelik üretim, ihracat ve dağıtım üssü haline getirdiğine işaret eden Dilemre, şöyle konuştu:

"Ayrıca, üçüncü ülkelerde müteahhitlik işbirliği potansiyelini de özel olarak vurgulamak isterim. Yeni Dubai Metrosu, yeni Doha Havalimanı ve Marmaray gibi prestijli projelerde elde edilen başarılar, iş birliğimizin somut göstergeleridir. Afrika'dan Orta Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyada bu işbirliği modeli ile gerçekleştirilmiş projelerin, önümüzdeki dönemde Suriye ve Ukrayna'nın yeniden imarı kapsamında da zenginleştirilmesi mümkündür. Türk Ticaret Bakanlığı olarak, Türkiye ile Japonya arasındaki ticaret, yatırım ve ekonomik ilişkileri, mevcut dostluk zeminine yakışır, karşılıklı potansiyeli tam anlamıyla yansıtan ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmakta kararlıyız. Bu hedefe ulaşma yolunda, iş dünyasının öncü rolüne büyük önem atfediyoruz."

- "ANA UÇUŞLARININ BAŞLAMASI COĞRAFİ MESAFE GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA ÖNEMLİ BİR GELİŞME"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı Ahmet Çalık, Türkiye ve Japonya iş dünyalarının ticari diplomasi alanında faaliyet gösteren temsilcileri olarak uzun yıllara dayanan dostluk ve işbirliklerinin yeni bir adımını birlikte atmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Çalık, Türk ve Japon iş dünyası arasında karşılıklı farkındalık oluşturularak, ortak projelerle işbirliğinin ilerletildiğini belirterek, "Yeni ortaklıklar kurmak, var olan ticari ilişkilerimizi çeşitlendirmek, teknolojiden enerjiye, finanstan altyapıya uzanan alanlarda işbirliğini büyütmek için önümüzde çok değerli fırsatlar bulunuyor." dedi.

Türkiye ve Japonya arasında ikili ticari ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi ve dengeli hale getirilmesinin önemli olduğuna işaret eden Çalık, şunları kaydetti:

"Gerek Türkiye'de gerekse Ukrayna, Irak, Suriye gibi ülkelerde, Orta Asya, Avrupa ve Afrika gibi coğrafyalarda ortaklığımızı güçlendirecek adımları birlikte atabiliriz. İş birliklerimizi, enerjiden üretime, sağlıktan yapay zekaya ve start-up şirketlerine, kritik minerallerden üçüncü ülkelerdeki ortaklıklara kadar pek çok alanda geliştirme gayretlerimiz kararlılıkla sürecektir. All Nippon Airways (ANA) uçuşlarının şubat ayında başlaması coğrafi mesafe göz önüne alındığında önemli bir gelişmedir. Daha fazla Türk ve Japon turistin ülkelerimizi ziyaret etmesi başta olmak üzere, karşılıklı taşımacılığın artmasına ve iş heyetlerinin daha fazla ziyaretlerine büyük katkı sağlayacaktır."

- "TÜRKİYE, JAPONYA AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR İŞ MERKEZİ KONUMUNDA"

Japonya-Türkiye Ekonomik Komitesi Eşbaşkanı ve Mitsubishi Electric Corporation Başkanı Kei Uruma da Türkiye'nin, Avrupa ve Afrika'nın kesişim noktasında yer aldığını ve Japonya açısından önemli bir iş merkezi konumunda bulunduğunu belirterek, ülkenin son dönemde yatırım destinasyonları arasında öne çıkmaya başladığını dile getirdi.

Japonya ve Türkiye arasındaki EPA'nın tamamlanmasının önemine dikkati çeken Uruma, Türkiye'nin yatırım açısından cazibesini koruması için iki ülke arasındaki EPA'nın veya sosyal güvenlik işbirliği gibi çerçevelerin oluşturulması, ticaretin serbestleşmesi ve iş ortamının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Uruma, KEIDANREN olarak bu yıl martta Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın sonuçlandırılması konusunu ele aldıklarını kaydederek, "Ekonomik Ortaklık Anlaşması hayata geçerse, Japon şirketlerinin Türkiye'ye yatırımları ve Türkiye'den üçüncü ülkelere yönelik yatırımların da gelişmesi kolaylaşacaktır. Bundan sonraki süreçte yatırım ortamını, üçüncü ülkelerdeki işbirliklerini ve kazan-kazan ilişkilerini konuşacağız. Bu potansiyellerin EPA tabanında daha da gelişeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- "İKİ ÜLKE ARASINDA KAZAN-KAZAN ESASINA DAYALI İLİŞKİLER KURMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Uluslararası Ticaret Politikası Genel Müdür Yardımcısı Takako Tujisaka ise Türkiye'nin stratejik konumuna ve nitelikli iş gücüne dikkati çekerek, ülkenin uzun vadeli kalkınma hedefleri doğrultusunda yabancı yatırımı artırma çabalarına destek vermeyi hedeflediklerini belirtti.

İki ülke arasında yatırımın geliştirilmesi için çalıştıklarını ifade eden Tujisaka, "EPA çerçevesinde gümrüklerin kaldırılması ve iş ortamının iyileştirilmesiyle iki ülke arasındaki yatırımları artırmak, Türkiye'nin Avrupa ve Orta Doğu'ya yönelik üretim üssü olmasını desteklemek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Tujisaka, toplantı kapsamında karşılıklı fikir alışverişleri yapıldığını, buradan çıkacak önerilerin iki ülkenin çalışmalarına katkı sağlayacağını ve gelecek 100 yılın işbirliği çerçevesini şekillendireceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dünyanın belirsizlik döneminden geçtiğini görüyoruz. Bu nedenle Japonya olarak ticaret ve yatırım ortamlarını güçlendirirken, Türkiye'yi güvenilir bir ortak olarak görüyoruz. İki ülke arasında kazan-kazan esasına dayalı ilişkiler kurmak ve EPA'nın en kısa sürede sonuçlanması için çalışacağız. Avrupa, Orta Asya ve Afrika gibi çevre ülkelere yönelik uygulamaların da genişlemesini destekleyeceğiz."

Açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak devam edecek toplantı, "Türkiye-Japonya Ticaret ve Yatırım Ortamı", "Üçüncü Ülkelerde İş Birliği ve Ortak Finansman Fırsatları" ve "Karşılıklı Kazanımlar için Türk-Japon İş Birliği-Kentsel Altyapı, Teknoloji, AR-GE, Üretim ve Yatırım Alanlarında Sektörel Fırsatlar" panelleriyle devam edecek. Toplantının sonunda DEİK ile KEIDANREN arasında bir de ortak bildiri imzalanacak.