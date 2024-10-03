İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2024 Perşembe / 30 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1829
  • EURO
    37,797
  • ALTIN
    2907.02
  • BIST100
    9134.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • 100 yıllık tarihi dostluğu hatırlattı: Türkiye'nin ilerlemesini açıkça destekliyoruz
Ekonomi

100 yıllık tarihi dostluğu hatırlattı: Türkiye'nin ilerlemesini açıkça destekliyoruz

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Türkiye ile Finlandiya arasındaki dostluğun 100 yıllık bir geçmişe dayandığını söyledi. Türkiye ve Finlandiya'nın iyi müttefik ve çok yakın partner iki ülke olduğuna işaret eden Valtonen, 'Açıkçası Finlandiya, Türkiye'nin Avrupa Birliği yolunda ilerlemesini destekliyor.' dedi.

AA3 Ekim 2024 Perşembe 14:01 - Güncelleme:
100 yıllık tarihi dostluğu hatırlattı: Türkiye'nin ilerlemesini açıkça destekliyoruz
ABONE OL

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Finlandiya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin son yıllarda giderek arttığını belirterek, Finlandiya'nın Türkiye'yi Avrupa Birliği yolunda ilerlemesinde açıkça desteklediklerini söyledi.

Bakan Valtonen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, iki ülke arasındaki dostluğun 100 yıllık bir geçmişe dayandığını ve Avrupa'nın ya da bölgenin tarihine bakıldığında bunun gerçekten kayda değer olduğunu söyledi.

Türkiye ve Finlandiya'nın iyi müttefik ve çok yakın partner iki ülke olduğuna işaret eden Valtonen, "İki ülkenin bağımsızlık mücadelesi gibi benzer bir tarihi geçmişi de var. Dolayısıyla coğrafi olarak biraz daha uzakta olsak da paylaştığımız çok şey var. Açıkçası Finlandiya, Türkiye'nin Avrupa Birliği yolunda ilerlemesini destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Valtonen, ekonomik alanda yapılabilecekler için ticaret koşullarının iyileştirilmesi ve Gümrük Birliğinin reforme edilmesinin önemine işaret ederek, "Türk ve Finlandiyalı şirketlerin inovasyon, ticaret, hizmet sektörlerinde yapabileceği çok şey var,. Ancak asıl önemli olan geleceğe yatırım yapmaktır. İşte bu noktada her iki tarafta da büyük bir potansiyel görüyoruz." diye konuştu.

Finlandiya'nın yıllar boyunca Türkiye'nin AB üyeliğinin güçlü bir savunucusu olduğunu anımsatan Valtonen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkelerin üyeliğe ulaşmak için geçmesi gereken tüm reformları gerçekleştirmek için her zaman bir yolu vardır. Avrupa'da ve Orta Doğu'da savaşların yaşandığı bu dönemde, jeostratejik bakış açısını da göz önünde bulundurmanın tam zamanı olduğunu belirtmekten mutluluk duyuyoruz. Bu bağlamda da Türkiye fevkalade önemli bir ortak ve gelecekte bir AB üyesi olarak değer veriyoruz."

Valtonen, Finlandiya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin son yıllarda giderek arttığını belirterek, şu anda 2,7 milyar avroya ulaştığını ve mümkün olan en kısa sürede 5 milyar avroya ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

- "FİNLANDİYA'NIN İŞ DÜNYASI VE YATIRIMCILARINDAN TÜRKİYE'YE İLGİ VAR"

Finlandiya'nın iş dünyası ve yatırımcılarından Türkiye'ye ilgi olduğunu belirten Valtonen, "Türk dostlarımızı Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenecek olan Avrupa'nın en önemli teknoloji ve startup etkinliklerinden Slush'a davet etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Valtonen, Slush etkinliğinin küçük veya büyük şirketlerin inovasyonlarını sunmak için harika bir ortam olduğunu ifade ederek, "Slush, dünyanın dört bir yanındaki tüm yatırımcılar orada olacak ve fikirlerinizi ileriye taşıyacak en iyi ortakları bulabileceğiniz bir ortam olacak." dedi.

- "FİNLANDİYALI ŞİRKETLERİN SAYISININ YILLAR İÇİNDE BÜYÜK ÖLÇÜDE ARTMASINI BEKLİYORUZ"

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Türkiye'de bulunan Finlandiyalı şirketlerin sayısının yıllar içinde büyük ölçüde artmasını beklediklerini aktararak, bunun için çok çabaladıklarını, görüştüğü tüm şirketlerin memnun olduğunu ve büyümek istediklerini söyledi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile gerçekleştirdikleri Türkiye ziyareti kapsamında ikili ilişkilere, Orta Doğu'daki gelişmelere, Rusya-Ukrayna Savaşı'na odaklandıklarına değinen Valtonen, "Elbette desteklediğimiz Türkiye'nin AB'ye üyelik yolu ve bunun nasıl ilerletileceği gibi konulara da odaklandık." diye konuştu.

Stubb Ankara'da... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticarette hedef 5 milyar dolar

Türkiye'nin rolünün farkına vardılar

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Stubb ile görüştü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.