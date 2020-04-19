1000 lira sosyal yardım ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? 1000 lira sosyal yardım parası sorgulama

19 Nisan 2020 Pazar 17:28 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 17:28

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un 1.000 TL sosyal yardım ödemelerinin başladığını duyurmasından sonra 1000 lira sosyal yardım ödemeleri ne zaman yatacak? sorusu araştırılmaya başlandı. Birinci faz başvuru işlemlerinin ardından ikinci faz için başvuru alınmayacağını, halihazırda Bakanlığın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamının 1000'er lira nakdi destekten yararlanacağı duyurulmuştu. Yapılan son dakika açıklamasında ödemelerin bugün başladığı açıklandı. Peki 1000 lira sosyal yardım ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? E-devlet 1000 lira sosyal yardım parası sorgulama sayfasına ve diğer detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sosyal yardım başvuruları yoğun ilgi görüyor. 1000 TL sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl yapılır? Birinci faz başvurularının tamamlanmasının ardından gözler ikinci ve üçüncü faz sosyal yardım sürecine çevrildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1.000’er TL nakdi destek ödemelerinin bugün başladığını duyurdu. İşte konu ile ilgili detaylar…

E-DEVLET SOSYAL YARDIM SORGULANMA SAYFASI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira nakdi destek ödemelerinin bugün başladığını bildirdi

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında ilk desteğin düzenli sosyal yardım alan 2 milyon 111 bin haneye 1-5 Nisan arasında yapıldığını hatırlattı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşları destekleme amaçlı Sosyal Destek Programının 3 fazdan oluştuğunu aktaran Selçuk, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla sahada ihtiyaç sahibi olarak belirlediğimiz 2,3 milyon haneye faz 2 kapsamında 1000 lira nakdi yardım yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk destekte olduğu gibi, bu hanelerin hali hazırda sosyal yardımlar sisteminde kayıtlı olduğundan herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmadığını belirten Selçuk, "1000 lira nakdi destek ödemesi, bugün bu hanelerimizin PTT hesaplarına yatırılmaya başlandı. Bu yardımlar da yine bir önceki yardımda olduğu gibi bulaş riskini azaltmak için evlere götürülerek, elden teslim ediliyor." açıklamasında bulundu.

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sosyal yardımlar üç fazda vatandaşlara veriliyor. 1. Faz başvurularının yapılmasının ardından gözler 2. Ve 3. Faza çevrildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1.000’er TL nakdi destek ödemelerinin bugün başladığını duyurdu. 2. faz için başvuru yapılmayacak.

1. Faz 1000’er TL ödemeleri için başvuruların e-devlet üzerinden alınmaya başlanacağını da belirten Bakan Selçuk: “Faz 3 kapsamındaki ödemeler kişi bazlı değil; hane bazlı yapılacak. Aynı haneden birden çok başvuru yapılırsa, bunu tek başvuru olarak değerlendireceğiz.” ifadesinde bulundu.

Bakan Selçuk, 3. Faz kapsamındaki ödemelere ilişkin tarihleri ayrıca açıklayacaklarını da sözlerine ekledi.

Bakan Selçuk, 3'üncü faz 1000'er lira ödemeleri için başvuruların "e-devlet" üzerinden alınmaya başlanacağını duyurarak, faz 3 kapsamındaki ödemelerin kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacağını, aynı haneden birden çok başvuru yapılırsa, bunu tek başvuru olarak değerlendireceklerini aktardı.

Selçuk, 3'üncü faz kapsamındaki ödemelere ilişkin tarihleri, ayrıca açıklayacaklarını kaydetti.