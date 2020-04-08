1000 TL sosyal yardım parası için yeni dönem başvuruları başladı mı? E-Devlet sosyal yardım başvuru sayfası

08 Nisan 2020 Çarşamba 16:57 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 16:57

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 milyon aileye verilecek olan 1000 TL'lik sosyal yardım desteği paralarının ilk etabı tamamlandı. 1000 TL sosyal yardım parası için yeni dönem başvuruları başladı. Bu noktada, '1000 TL sosyal yardım parası kimlere veriliyor, 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?' sorularının yanıtı merak ediliyor. E-Devlet sosyal yardım başvuru sayfası üzerinden 1000 TL yardım parası için başvurabilirsiniz.

Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik olarak da zor günler yaşayan vatandaşlar için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni dönem yardım paketini açıkladı. Daha önce 1000 tl olarak yapılan yardımlara, 2. Faz olarak devam edilecek. Bakanlık, koronavirüs sebebiyle ekonomik düzeni sekteye uğrayan toplam 2 milyon 300 bin haneye 1000 liralık yardım yapılacağını açıkladı. Peki bu yardımlar için başvuru olacak mı? Daha önce 1000 tl yardım alanlar tekrardan yararlanabilecek mi? İşte 1000 TL sosyal yardım parası e-Devlet ile sorgulama ekranı!

E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU SAYFASI

2. FAZDA YARDIMLARI KİMLER ALACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un duyurduğu 2. Faz nakdi yardımlara, corona virüsü öncesi devletten sosyal yardım alanlar ve 1. Fazda 1000 liralık yardımda bulunulan kişilere ikinci defa yardım yapılmayacak.

2. FAZ BAŞVURULARI OLACAK MI?

Bakanlığı yeni nakdi yardımına, 1. Faz'da olduğu gibi yine başvuru yapılmayacak. Corona virüsünden ekonomik olarak etkilenen kişiler bakanlık tarafından tespit edilecek ve yardımlar PTT görevlileri tarafından evde ödenecek.

3. FAZ HAZIRLIKLARI DA BAŞLADI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2. Faz yardımların tamamlanmasının ardından 3. Faz için de hazırlıkların başlayacağını söyledi. Bakan Selçuk, “3. Faz sosyal yardımdan, daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Corona virüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere el uzatacağız” dedi.

Selçuk, 3. fazın başvuru sürecinin ayrıca duyurulacağını da belirtti.