1000 TL sosyal yardım parası ödemeleri hesaplara yattı mı? 1000 TL sosyal yardım parası E-Devlet sorgulama ekranı

08 Nisan 2020 Çarşamba 15:41 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 15:41

Sosyal yardım parası ödemeleri kapsamında 2.1 milyon aileye 1000 TL değerinde sosyal yardım ödemesi yapıldı. 1 Nisan tarihinde başlanan ödemeler PTT aracılığı ile belirlenen şekilde 5 Nisan tarihine kadar yapıldı. Sosyal yardım ödemelerinin PTT önlerinde uzun kuyruklar oluşturması nedeniyle 3 Nisan'dan itibaren ödemeler PTT çalışanları bekçi ve kolluk kuvvetleri aracılığıyla evlere dağıtılmaya başlandı.

PTT tarafından belirlenen takvime göre sosyal yardım parası ödemeleri doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan tarihinde, 1 ve 6 olanlar 2'sinde, 2 ve 7 olanlar 3'ünde 3 ve 8 olanlar 4'ünde ve son olarak 4 ve 9 olanların ise 5 Nisan'da ödeme işlemleri tamamlandı.

SOSYAL YARDIM PARASI ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Sosyal yardım parası ödemeleri e-Devlet üzerinden sorgulanıyor. https://www.turkiye.gov.tr/aile-bakanligi-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama ekranı üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra sorgulama işlemi tamamlanabiliyor.

SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMA SAYFASI

PTT şubelerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle Hak sahiplerine yapılacak sosyal yardım ödemelerinin 3 Nisan’dan itibaren PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla kararlaştırılan 5 gün içinde kendi ikametlerinde alabilecek.

PTT Kartı olan vatandaşlar 1.000 TL’lik desteği tüm kamu bankalarının ATM’lerinden komisyonsuz olarak çekebilecek.

Sosyal yardım parası ödemeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar kapsamında tamamlandı. 2.1 milyon aileye sosyal yardım ödemesinde bulunulmasının ardından bazı vatandaşlar sosyal yardım ödemeleri hesaplara yattı mı sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. 1 Nisan tarihinde başlayan ödemeler 5 Nisan tarihinde tamamlandı. Bakan Albayrak tarafından yapılan açıklamada 2.3 milyon aileye daha 1000 TL değerinde sosyal yardım ödemesi yapacaklarını duyurdu. İşte o açıklama...Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün, Twitter’dan paylaştığı video aracılığıyla; 4.4 milyon aileye nakdi destek verileceğini söyledi. Albayrak, dar gelirli 2.1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2.3 milyon aileyle birlikte toplamda 4.4 milyon aileye taşıyacaklarını, Çalışma Bakanlığı’nın bu konuda yürüttüğü çalışmayı bu ay içerisinde tamamlayacağını anlattı.