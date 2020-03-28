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Ekonomi

1000 TL yardım için nereye başvurulur? Sosyal yardım 1000 TL ne zaman verilecek?

Koronavirüs salgınından etkilenerek maddi kayıp yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım yapılacağı açıklandı. 1000 TL sosyal yardım parası için başvuru süreci, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatıldı. 1000 TL yardım için nereye başvurulur? Sosyal yardım 1000 TL ne zaman verilecek? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sosyal yardım ödemelerine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

28 Mart 2020 Cumartesi  14:17 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 14:17
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1000 TL yardım için nereye başvurulur? Sosyal yardım 1000 TL ne zaman verilecek? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sosyal yardım parası için başvuru süreci, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatıldı. Sosyal yardım ödemeleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tahsis edilecek. Sosyal yardımlaşma nakdi yardım hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1000 TL YARDIM İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Sosyal yardım parası için başvuru süreci, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirildi. 2 milyon haneye tahsis edilen 1000 TL sosyal yardım parası ihtiyaç sahibi olarak belirlenen kişilerin hesaplarına otomatik olarak yatırılacak.

SOSYAL YARDIM 1000 TL NE ZAMAN VERİLECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; yardım parası için vatandaşların herhangi bir yerden başvuru yapmasına gerek olmadığını dile getirdi. Bakan Selçuk, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; halihazırda Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1000'er lira nakdi destekten yararlanacaktır” diyerek ödemelerin de bu ay sonu başlayacağını da vurguladı.

SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

1000 TL sosyal yardım parası sorgulama işlemleri e-devlet internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama, Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi; Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi de Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor.

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