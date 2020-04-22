1000 TL yardım parası 3. Faz (yeni dönem) başvuruları başladı! 1000 TL yardım başvuru şartları ve yeni dönem başvuru sayfası

22 Nisan 2020 Çarşamba 11:44 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 11:44

1000 TL yardım parasının 3. Faz yeni dönem ödemesi herhangi bir geliri olmayan kişilere verilecek. Vatandaşlar, 1000 TL yardım başvuru sayfasını yoğun olarak araştırıyor. 1000 TL sosyal yardım parası hanede tek bir kişiye verilecek. Pazartesi başvuruları başlayan 3. Faz yeni dönem 1000 TL sosyal yardım parası, herhangi bir geliri olmayan kişilere verilecek. Peki 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Kimler 1000 TL sosyal yardımdan yararlanamayacak? 1000 TL sosyal yardım ödemelerinin 3. Faz yeni dönem başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizde. 1000 TL yardım başvuru sayfası linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Twitter hesabından yaptığı açıklama; "Cumhurbaşkanımız'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Pandemi Sosyal Destek Programı 3. Faz başvurularını e-devlet kapısı üzerinden almaya başladık." dedi. Söz konusu ödemeler için başvurular T.C. Kimlik Numarasına göre alınacak.

Koronavirüs (Covid-19) salgınının vatandaşlarımız üzerindeki sosyo-ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Pandemi Sosyal Destek Programı 1000 TL yardım ödemesi başvuruları 3. Faz başlatıldı ve ilk 2 fazı tamamlandı.



3. fazda ise, e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan Pandemi 1000 TL Sosyal Destek Ön Başvuru Formu aracılığıyla sosyal yardım başvuruları alınmaya başlanmıştır.

Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için,

TC Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olan vatandaşların Pazartesi,

2 olan vatandaşların Salı,

4 olan vatandaşların Çarşamba,

6 olan vatandaşların Perşembe,

8 olan vatandaşların Cuma günü alınacak.

Diğer tüm başvurular ise hafta sonu alınacak.

Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.

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KİMLER PANDEMİ SOSYAL YARDIMLARINDAN YARARLANAMAYACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Programı Başvuru Açıklaması;

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden “T.C. Kimlik Numarasının” son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL’lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

Pazartesi başvuruları başlayan 3. Faz yeni dönem 1000 TL sosyal yardım parası, herhangi bir geliri olmayan kişilere verilecek.

SOSYAL YARDIMDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

3. faz sosyal yardım alacaklar için bazı şartlar getirildi. Başvuran kişilerin hanesinde yaşayanlarda aşağıdaki şartlar varsa sosyal yardımdan yararlanamayacak.

Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabilecek. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece biri dikkate alınacak.

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.

5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.

5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.