1000 TL yardım parası ne zaman ödenecek? 1000 TL sosyal yardım parası kimlere verilecek?

31 Mart 2020 Salı 15:17 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 15:17

Sosyal yardım paketinin birinci fazında 2 milyon 111 bin haneye destek olacaklarını açıklayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, uygulamanın diğer fazlarının da geleceğini ifade etti. 1000 TL yardım parası kimlere verilecek? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıkladığı ihtiyaç sahiplerine verilecek 1000 liranın ödeneceği tarih açıklandı. İhtiyaç sahiplerine verilecek olan 1000 liranın ödeme tarihleri belli oldu. İşte detaylar...

PTT kanalıyla yapılacak olan ödemelerin 8 milyon kişiyi kapsayacağını söyleyen Bakan Selçuk, 1000 TL sosyal yardım başvurusu ve tarihleri hakkında bazı detayları da paylaştı. Sosyal yardım için Başvurular e-Devlet'ten yapılacak.

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SOSYAL YARDIM PARASI KİMLERE VERİLECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödemelere ilişkin aşağıda belirtilen açıklamayı yaptı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarınca;

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu

veya 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu kapsamında, halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacak.

SOSYAL YARDIM PRASININ ÖDENECEĞİ TARİHLER

Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,

1 ve 6 olanlar 2'sinde

2 ve 7 olanlar 3'ünde

3 ve 8 olanlar 4'ü

4 ve 9 olanlar 5'inde

PTT Kartı olan vatandaşlarımız 1000 TL'lik desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebiliyor.

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