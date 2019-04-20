'100’üncü yılda ilk hedef 100’ler kulübüne girmek'

Büyük göçün üzerinden henüz iki hafta geçmeden İstanbul Havalimanı, havacılık devleri için cazibe merkezi olmaya başladı. İlk etapta Afrika’nın en büyük havayolu Ethiopian Airlines ile Nouvelair ve Hintli dev Indigo rotasını İstanbul Havalimanı’na çevirirken, Arnavutluk şirketi Air Albenia da ise bugün itibariyle ilk uçuşunu yaptı. 30 Nisan’da ise Çinli Sichuan Air İstanbul Havalimanı’ndan ilk uçuşunu yapacak. 7 Nisan’da tam kapasite ile faaliyete başlayan İstanbul Havalimanı’ndaki 15 günlük süreci değerlendirmek üzere basınla sohbet toplantısı düzenleyen İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu şu anda İstanbul Havalimanı’na 63 havayolu şirketinin uçtuğunu belirterek Cumhuriyet’in 100. yılı olan 2023’e kadar bu sayısı 100’e çıkaracaklarını söyledi.

DÜNYA DEVLERİ GELİYOR

Samsunlu “Şu anda tüm yabancı havayolları gelmeye başladı. Çin, Hindistan gibi ülkeler uçmaya başladı. “Yeni bir Çinli şirket ise 30 Nisan’da gelecek. Tunus’tan bir özel havayolu şirketi gelecek” diye konuştu. Şu anda 90 milyon yolcu kapasitesiyle hizmet verdiklerini anlatan Samsunlu, “İstanbul Havalimanı, 2023’te 100 milyon yolcuyu geçecek. 100’ler kulübüne gireceğiz. Dünyada yıllık bazda 100 milyon yolcu trafiğine ulaşan 2 havalimanı bulunuyor. Atlanta ve Pekin” diye konuştu.

EN BÜYÜK HUB OLACAK

“İstanbul Havalimanı bölgedeki en büyük hub haline gelecek” diyen Samsunlu “İstanbul Havalimanı, tüm fazlar tamamlandığında yılda 200 milyon yolcuya hizmet verecek. Şu an ise halihazırda yıllık 90 milyon yolcu kapasite ile yolcu misafir ediliyor. 250’si dış hat olmak üzere 300’den fazla destinasyonla yeni havalimanı en büyük ‘hub’lardan biri olacak” dedi. Samsunlu, havalimanının geçiş sürecinin oldukça başarılı gerçekleştiğini ve faaliyete başladıktan sonra ciddi bir sıkıntı yaşanmadığını söyleyerek “15 günlük sürecimiz bizi mutlu eden bir seviyede oldu” dedi. Samsunlu “Geçiş sürecinden sonra operasyon sürecinde tabii ki sıkıntılar oldu. Eksiklik yok mu? Tabii ki var. Fakat 3 sene önce evimi taşıdım, kendimizi rahat hissetmemiz 3 ayı buldu. En küçük ev taşımasında bile insanların uyum göstermesi için birkaç aya ihtiyaç oluyor” diye konuştu.

ULAŞIMIN EVEREST’İ GİBİYİZ

“İGA şapkası altında 5.500 kişi var. Bunun 3.500’ü güvenlik, 2.000’i operasyon, ticaret ve destek gruplarıdır. Bu ekiple beraber çok iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyoruz” diyen Samsunlu şunları söyledi: “Çok büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Bu bir özgüven projesidir. 4 Nisan’dan itibaren bu ekip ailelerini görmüyor. Buraya ‘yeni yürümeye başlayan çocuk’ gibi bakıyoruz. Burası özel sektör projesi olabilir ama aslında Türkiye’nin a projesidir. Bizler kendimizi, ‘milli formayı giyip sahaya çıkan sporcu’ olarak hissediyoruz. Çok uzun bir gelişim sürecinden sonra ulaştırma sektörünün geldiği bir Everest’tir. Burada Atatürk Havalimanı’nın 5 katı kapasite bulunuyor. Burası çok büyük bir katma değer yaratacak. 25 yıllık imtiyaz var, bundan dolayı ekonomik bir zafer anıtı oluşacak.”

HER GÜN 200 BİN YOLCU

Kadri Samsunlu “İstanbul Havalimanı’nda günlük 1.180 iniş kalkış gerçekleşiyor. 6- 14 Nisan 2019 tarihleri arasında toplam 1.5 milyon yolcu seyahat etti, bu günlük 150-200 bin rakama tekabül ediyor. Yaz aylarında 1.600-1.700 iniş kalkışları görmeyi bekliyoruz. Bu 200-250 bin arasında günlük yolcuya tekabül ediyor” dedi. Samsunlu inşaatı süren 3. pistin gelecek yaza biteceğini de belirtti.