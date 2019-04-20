'100’üncü yılda ilk hedef 100’ler kulübüne girmek'
İki hafta önce tam kapasite ile faaliyete geçen İstanbul Havalimanı dünyanın cazibe merkezi oluyor. Halen 63 havayolunun uçtuğu İstanbul Havalimanı’na her gün yeni uçuşlar ekleniyor. Hedef 2023’te 100 havayolu ve 100 milyon yolcu trafiğini yakalamak.
- YAŞAR KIZILBAĞ
Büyük göçün üzerinden henüz iki hafta geçmeden İstanbul Havalimanı, havacılık devleri için cazibe merkezi olmaya başladı. İlk etapta Afrika’nın en büyük havayolu Ethiopian Airlines ile Nouvelair ve Hintli dev Indigo rotasını İstanbul Havalimanı’na çevirirken, Arnavutluk şirketi Air Albenia da ise bugün itibariyle ilk uçuşunu yaptı. 30 Nisan’da ise Çinli Sichuan Air İstanbul Havalimanı’ndan ilk uçuşunu yapacak. 7 Nisan’da tam kapasite ile faaliyete başlayan İstanbul Havalimanı’ndaki 15 günlük süreci değerlendirmek üzere basınla sohbet toplantısı düzenleyen İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu şu anda İstanbul Havalimanı’na 63 havayolu şirketinin uçtuğunu belirterek Cumhuriyet’in 100. yılı olan 2023’e kadar bu sayısı 100’e çıkaracaklarını söyledi.
DÜNYA DEVLERİ GELİYOR
Samsunlu “Şu anda tüm yabancı havayolları gelmeye başladı. Çin, Hindistan gibi ülkeler uçmaya başladı. “Yeni bir Çinli şirket ise 30 Nisan’da gelecek. Tunus’tan bir özel havayolu şirketi gelecek” diye konuştu. Şu anda 90 milyon yolcu kapasitesiyle hizmet verdiklerini anlatan Samsunlu, “İstanbul Havalimanı, 2023’te 100 milyon yolcuyu geçecek. 100’ler kulübüne gireceğiz. Dünyada yıllık bazda 100 milyon yolcu trafiğine ulaşan 2 havalimanı bulunuyor. Atlanta ve Pekin” diye konuştu.
EN BÜYÜK HUB OLACAK
“İstanbul Havalimanı bölgedeki en büyük hub haline gelecek” diyen Samsunlu “İstanbul Havalimanı, tüm fazlar tamamlandığında yılda 200 milyon yolcuya hizmet verecek. Şu an ise halihazırda yıllık 90 milyon yolcu kapasite ile yolcu misafir ediliyor. 250’si dış hat olmak üzere 300’den fazla destinasyonla yeni havalimanı en büyük ‘hub’lardan biri olacak” dedi. Samsunlu, havalimanının geçiş sürecinin oldukça başarılı gerçekleştiğini ve faaliyete başladıktan sonra ciddi bir sıkıntı yaşanmadığını söyleyerek “15 günlük sürecimiz bizi mutlu eden bir seviyede oldu” dedi. Samsunlu “Geçiş sürecinden sonra operasyon sürecinde tabii ki sıkıntılar oldu. Eksiklik yok mu? Tabii ki var. Fakat 3 sene önce evimi taşıdım, kendimizi rahat hissetmemiz 3 ayı buldu. En küçük ev taşımasında bile insanların uyum göstermesi için birkaç aya ihtiyaç oluyor” diye konuştu.
ULAŞIMIN EVEREST’İ GİBİYİZ
“İGA şapkası altında 5.500 kişi var. Bunun 3.500’ü güvenlik, 2.000’i operasyon, ticaret ve destek gruplarıdır. Bu ekiple beraber çok iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyoruz” diyen Samsunlu şunları söyledi: “Çok büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Bu bir özgüven projesidir. 4 Nisan’dan itibaren bu ekip ailelerini görmüyor. Buraya ‘yeni yürümeye başlayan çocuk’ gibi bakıyoruz. Burası özel sektör projesi olabilir ama aslında Türkiye’nin a projesidir. Bizler kendimizi, ‘milli formayı giyip sahaya çıkan sporcu’ olarak hissediyoruz. Çok uzun bir gelişim sürecinden sonra ulaştırma sektörünün geldiği bir Everest’tir. Burada Atatürk Havalimanı’nın 5 katı kapasite bulunuyor. Burası çok büyük bir katma değer yaratacak. 25 yıllık imtiyaz var, bundan dolayı ekonomik bir zafer anıtı oluşacak.”
HER GÜN 200 BİN YOLCU
Kadri Samsunlu “İstanbul Havalimanı’nda günlük 1.180 iniş kalkış gerçekleşiyor. 6- 14 Nisan 2019 tarihleri arasında toplam 1.5 milyon yolcu seyahat etti, bu günlük 150-200 bin rakama tekabül ediyor. Yaz aylarında 1.600-1.700 iniş kalkışları görmeyi bekliyoruz. Bu 200-250 bin arasında günlük yolcuya tekabül ediyor” dedi. Samsunlu inşaatı süren 3. pistin gelecek yaza biteceğini de belirtti.
Taksi süresi uzun ama havada bekleme yok
Uçakların taksi süresinin uzun sürmesiyle ilgili bir soru üzerine Samsunlu şunları söyledi: “Bütün pistlerimiz batı tarafında. Batı tarafındaki pistlerden terminalin doğusuna giderken uzun bir mesafe var. Bu nedenle taksilenme süresi beklenenin üzerinde zaman alabiliyor. Taksiye binme süreleri yaklaşık olarak uçağın yönüne göre 12-13 dakika ile 28-29 dakika arasında değişebiliyor. Ama buraya gelirken artık havada beklemiyorsunuz. Havada dönme konusu tamamen ortadan kalktı. Uçaklar sıraya tıkır tıkır iniyor. Belki Atatürk Havalimanı’nda taksilenme süreleri kısa gibi gelmesine rağmen toplam uçuşusun içerisinde havada harcadığınız süre burada yok.” Samsunlu, neden iki pisti de batıya yaptıklarını ise şu anda doğu’daki 3. pistin inşaatının devam ettiğini hatırlatarak “Uçuşa risk oluşturacak toz, demir gibi inşaat kaynaklı parçaları uçuş güzergahımızın dışında tuttuk” sözleriyle anlattı.
Beş kez uçan bu havalimanını çözer
Samsunlu “Bu havalimanından 5 kere yurtdışına uçarsanız havalimanını anlayacaksınız. Bu havalimanını ortadan karpuz gibi bölün, ikiz. Batısı ve doğusunu üst üste yapıştırın, aynı yapıdan bahsediyoruz. Sadece yön kabiliyetini çözmeniz gerekiyor. Bunu oturttuktan sonra 3 saat önce gelmenize gerek yok. Bu bölge İstanbul’un ekonomik ve yaşam cazibe merkezi haline dönüyor. Ona göre de ulaşımla ilgili çözümler oluşturulacak. Havaalanını çözdüğünüzde 2 saat önceden gelmek yeterli olacak” dedi.
PAHALI SATANI UYARIRIM
Havalimanında 1 lokanta bulunduğu ve 100 liraya dolma satıldığı yönündeki iddialar konusunda ise Samsunlu “1 tane mekan var demek insafsızlık. Şu an iç hatlarda 8 mekan açıldı. Sosyal medyada her şeyi yazıyorlar. Kötü niyetli yaklaşımlar var. Ayrıca bizim alt işletmelerle rekabeti bozmayacak anlaşmalarımız var. Bir mal dünyada 10 liraya satılıyorsa burada 12 liraya satılamaz. Satanı da uyarırım. Yüzde 100 takipçisiyiz” dedi. Samsunlu otopark ücretlerin ise DHMİ’nin belirlediğini anlattı. Samsunlu “15 gün bedava yaptık kimse girmedi” dedi.
CAMİ YIL SONUNDA BİTECEK
Kadri Samsunlu geçtiğimiz cuma ‘Havalimanı ortasında namaz’ şeklinde sosyal medyaya yansıyan görüntüler konusunda ise şunları söyledi: “Havalimanında irili ufaklı 40’tan fazla mescit bulunuyor. 2-3’ünde de Diyanet Bakanlığı’ndan görevli hocalar bulunuyor. Büyüklükleri kadın ve erkek ayrı olmak üzere 400-500 kişiyi bulan mescitlerimiz var. Havalimanının girişinde yer alan camiyi bitirmek içinde geç kaldık, şimdiye bitirmemiz gerekiyordu. Bu yıl sonuna doğru bitecek. Geçtiğimiz hafta ilk cuma namazında bir taleple karşılaştık. Açıkçası ihtiyacın ne olduğunu görebilecek bir data yoktu elimizde. Geçtiğimiz hafta da bilmediğimiz bir talebe cevap vermek için bizim bilgimiz dahilinde bir mekan kurduk. Bu cumadan itibaren ise ibadetin gizliliğine uygun bir şekilde terminalimiz içinde bir mekan oluşturduk. Bu arada transit yolcuların dinlenebilecekleri bir mekan üzerinde çalışıyoruz. İnsanların beklerken yatma eğilimleri var. Mimarlık grubumuzla beraber bir çözüm üstünde çalışıyoruz.”
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