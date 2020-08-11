İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2020 Salı / 21 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2508
  • EURO
    8,5473
  • ALTIN
    453.448
  • BIST100
    1105.26
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • 11 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yatan iller Ağustos 2020
Ekonomi

11 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yatan iller Ağustos 2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, bakıma muhtaç ihtiyacı olan engelliler ile geliri olmayan yaşlıların ailelerinin yanında kalmaları için verilen evde bakım maaşları her ay il il sırayla gerçekleştiriliyor. Ödemeler, e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki 11 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte Evde bakım maaşı yatan iller Ağustos 2020 listesi

11 Ağustos 2020 Salı  16:02 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 16:02
ABONE OL

Evde bakım maaşı yatan iller, ödeme alan aileler tarafından araştırılıyor. Devletin özel bakım gerektiren vatandaşlar için sağladığı evde bakım maaşı yatan iller Ağustos 2020 için belli oldu. Temmuz ayında evde bakım maaşına yüzde 5.49 oranında artış yapıldı. 2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımı aylık 1.544,61 TL’ye çıkarıldı. Evinde bakıma muhtaç engelli ve geliri olmayan yaşlıya bakan herkes evde bakım maaşı almak için başvuruda bulunabilir. Peki, 11 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yatan iller Ağustos 2020 listesi...

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER 11 AĞUSTOS

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 11 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla maaşlar 35 ilde yatırıldı. Ödemelerin önümüzdeki günlerde diğer illerde de yapılması bekleniyor.

1- Karabük 

2- Aksaray 

3- Zonguldak

4- Konya 

5- Manisa 

6- Şanlıurfa

7- Kars 

8- Erzurum 

9- Tekirdağ

10- İstanbul 

11- Tokat 

12- Çanakkale

13- Denizli 

14- Samsun 

15- Adana

16- Bursa 

17- İzmir 

18- Muş

19- Antalya 

20- Balıkesir 

21- Giresun

22- Bolu 

23- Muğla 

24- Afyonkarahisar

25- Ordu 

26- Uşak 

27- Diyarbakır

28- Bilecik 

29- Mersin 

30- Hatay

31- Osmaniye 

32- Sakarya 

33- Kayseri

34- Bayburt 

35- Trabzon

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.

2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılı Ocak ayında 1.460 liraya yükseltilmişti. Temmuz ayı katsayı düzenlemesiyle 2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımı aylık 1.544,61 TL’ye çıkarıldı.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.