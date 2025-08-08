11 Çeşme'ye yetecek suyu heba ettiler! Krizi bakanlık çözecek... Bakan Yumaklı: Devreye alacağız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'e konuştu.

Bakan Yumaklı, İzmir'in su sorunu başta olmak üzere orman yangınları konusunda çarpıcı bilgiler verdi. Tüm dünyada kuraklığın ilk gündem maddesi olduğuna değinen Yumaklı, "Biz de su stresi altında bir ülkeyiz. Suyumuzu tasarruflu kullanmaktan başka çaremiz yok. Burada her kurum üstüne düşen yatırımı yapmak zorunda" dedi.

Yumaklı, İzmir'de yaşanan su kesintileri konusunda ise şunları söyledi:

BELEDİYELER ÇÖZER

"İzmir'de su kesintisi başlamış. Bu bir çözüm değildir. Çözüm altyapıyı güçlendirmekten geçer. Örneğin İzmir'de 68 milyon metreküp, yani Tahtalı Barajı'ndan İzmir'e aktarılan miktar kadar su vatandaşa ulaşmadan şebekede kayboluyor. Kayıp kaçak, belediyelerin altyapı yatırımlarıyla çözeceği bir husus. Bir diğer husus, kurak dönemde baraja değil yeraltı kuyularından çıkan suya yönelmek lazım. Kurak dönemde baraja yüklenirsen barajı bitirirsin. İzmir'de ihtiyacın yarısı yeraltı kuyularından yarısı da barajlardan. Planlama yapmak zorundasınız."

10 SAAT KESİNTİ VAR

İzmir'in tatil merkezlerinden Çeşme'de, kuraklık ve yaz sezonunda artan nüfus nedeniyle 10 saate ulaşan günlük su kesintileri uygulanıyor.

İHTİYAÇ OLAN SU KAYBOLUYOR

"Bir diğer sorunlu bölge Çeşme. Çeşme'nin yıllık ihtiyacı ortalama 6 milyon metreküp. Yine İzmir'in il genelinde kayıp kaçak oranını hatırlatırsak, Çeşme'nin ihtiyacının neredeyse 11 katı şebekede kayboluyor. Bunun önüne geçmezsen ilçeye su veremezsin, su kesintisi uygularsın."

DSİ YATIRIMI YOLDA

"Son olarak DSİ'nin orada bir yatırımı var. 1-2 gün içinde devreye alacağız. 1,7 milyar liralık bir yatırım. Yılda 3,7 milyon metreküp suyu arıtarak Çeşme'ye verecek kapasiteye sahip. Bunun devreye girmesiyle şimdilik Çeşme'nin su sorunu çözülmüş olacak. Ama yine tekrar ediyorum. Kuraklık çok şiddetli bir şekilde geliyor. Sadece İzmir özelinde değil tüm yerel yönetimlerimizin kayıp kaçak sorunlarını bir an önce halletmesi, işletme planlarını uygun şekilde yapması, yatırımlarını buna göre yapması gerekiyor."

TEYAKKUZ HALİNDEYİZ

Bakan Yumaklı, "ABD'de günlerdir devam eden ve halen hızla büyüyen yangınlar var. Biz bu yıl biri haziran diğeri de temmuz olmak üzere 2 dalga halinde yaşadık" diyerek, orman yangınlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

BUGÜNDEN SONRA RİSKLİ

"27 uçak, 105 helikopter, 6 bine yakın kara aracı, 25 bin orman çalışanımız ve 132 bin gönüllümüzle biz sürekli mücadele halindeyiz. Dünyada yangın tespitinde İHA'ları kullanan 2'nci ülkeyiz. Ama asıl başarı yangının hiç çıkmamasını sağlamaktır. Bu da 86 milyon vatandaşımızın hep birlikte aynı duyarlılık ve hassasiyetiyle mümkün. 8 Ağustos'tan (bugünden) itibaren yine riskli bir döneme giriyoruz. Lütfen dikkat edelim. En ufak bir duman, ateş gördüğümüzde 112'ye haber verelim. Biz 15 Ekim 2025'e kadar teyakkuz halindeyiz. Son yangınlardan sonra ağaçlandırma, fidan dikme gibi kampanyalar başlatmak istiyorlar. Tüm vatandaşlarımızı bu yanan alanlara fidan dikmek için 11 Kasım'da ağaçlandırma sahalarımıza bekliyoruz."

Bakan Yumaklı, "Yanan yerler anayasa gereği sadece ağaçlandırılır, otel, tesis veya başka bir şey yapılamaz. Biz ağaçlandırmada dünyada 4'üncü Avrupa'da 1'inciyiz" dedi.

