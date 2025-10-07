11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı yoğun katılımla tamamlandı

Türkiye'nin enerji alanındaki en kapsamlı etkinliklerinden biri olan Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı boyunca, kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum alanlarından yüzlerce temsilci bir araya geldi; enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, karbon azaltımı, akıllı şebekeler gibi kritik başlıklar ele alındı. Fuar alanı; teknolojik yenilikler, çözümler ve enerji sektöründe öne çıkan firmaların stantları ile hareketli bir sergi alanı olarak dikkat çekti. Katılımcılar hem stantları gezdi hem de bire bir temas ve iş geliştirme fırsatı buldular.

"Enerjimiz verimli, geleceğimiz güvenli" temasıyla düzenlenen etkinlik çok sayıda panel ve oturuma da ev sahipliği yaptı. Konuşmacılar bilgi ve tecrübelerini aktardı, sektörün önündeki imkânlar ve zorluklar açık şekilde ortaya kondu. Programda yer alan oturumlar arasında "Akıllı Şebekeler ve Dijitalizasyon", "Yerli Üretim ve Teknoloji Geliştirme", "Enerji Performans Sözleşmeleri" gibi kritik temalar öne çıktı. Katılımcıların yoğun ilgisi ve canlı etkileşimler ile enerji verimliliği bilincini yaygınlaştırmak, paydaşları bir araya getirmek ve sektörel iş birliklerini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlik hedefine ulaştı.

Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı sırasında ayrıca çok önemli bir anlaşmaya da imza atıldı. Elektrik iletim altyapısının modernizasyonu için TEİAŞ ile Dünya Bankası arasında yapılan yaklaşık 750 milyon dolarlık kredi anlaşması, etkinlik kapsamında dikkat çeken adımlardan biri oldu.

Enerji verimliliği gündemini hem sektör hem de kamuoyunda güçlü şekilde yeniden vurgulayan forum ve fuar Türkiye'nin enerji dönüşüm yolculuğunda ivme kazandıran kilometre taşlarından biri olarak kayda geçti.

Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı (EVF), önümüzdeki yıllarda da sürdürülebilir enerji politikalarının şekillendirildiği, bilgi paylaşımlarının yapıldığı, fikirlerin filizlendiği bir buluşma olmaya devam edecek.