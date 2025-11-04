Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da "Asrın İnşası"na ilişkin basın toplantısı düzenliyor

Bakan Kurum'un açıklamalarından satırbaşları:

Saatte 23, günde 550 konut yapılıyor.

Çok büyük bir altyapıyı ticari merkezleriyle birlikte tüm şehirlerimize kazandırıyoruz. Ayını zamanda şehirlerimizin geleneksel ruhunu da korumaya gayret ediyoruz

Adıyaman'ın ruhuna dokunan yeni bir meydan inşa ettik. Burada da 30 bin konutumuzu teslim ettik ve yıl sonuna kadar da 43 bin konutumuzu teslim etmiş olacağız. Adıyaman için deprem korkusu artık mazide kalacak