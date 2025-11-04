İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2025 Salı / 14 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0952
  • EURO
    48,4628
  • ALTIN
    5405.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • 11 ilde afetin yaraları sarılıyor... Bakan Kurum: Günde 550 konut yapıyoruz
Ekonomi

11 ilde afetin yaraları sarılıyor... Bakan Kurum: Günde 550 konut yapıyoruz

Hatay'da 'Asrın İnşası'na ilişkin basın toplantısı düzenleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Saatte 23, günde 550 konut yapılıyor.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ4 Kasım 2025 Salı 14:18 - Güncelleme:
ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da "Asrın İnşası"na ilişkin basın toplantısı düzenliyor

Bakan Kurum'un açıklamalarından satırbaşları:

Saatte 23, günde 550 konut yapılıyor.

Çok büyük bir altyapıyı ticari merkezleriyle birlikte tüm şehirlerimize kazandırıyoruz. Ayını zamanda şehirlerimizin geleneksel ruhunu da korumaya gayret ediyoruz

Adıyaman'ın ruhuna dokunan yeni bir meydan inşa ettik. Burada da 30 bin konutumuzu teslim ettik ve yıl sonuna kadar da 43 bin konutumuzu teslim etmiş olacağız. Adıyaman için deprem korkusu artık mazide kalacak

ÖNERİLEN VİDEO

Kamyon tramvay hattına çarptı: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.