11 Temmuz A101 aktüel kataloğunda aldın aldın fırsatı! A101 11 Temmuz 2019 aktüel kataloğunda neler var?

A101 11 Temmuz 2019 aktüel kataloğundaki fırsatlar raflardaki yerlerini aldı. Evinizdeki her türkü eksiğinizi A101 aktüel kataloğundaki ürünlerle tamamlayabilirsiniz.

11 TEMMUZ A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

A101 HAKKINDA

A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.

Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 914 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 3,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.