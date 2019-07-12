11 Temmuz A101 aktüel kataloğunda aldın aldın fırsatı! A101 11 Temmuz 2019 aktüel kataloğunda neler var?
‘A101 11 Temmuz 2019 aktüel kataloğunda neler var?’ sorusuna evine alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. A101 11 Temmuz 2019 aktüel kataloğundaki fırsatlar raflardaki yerlerini bugün itibariyle aldı. Evinizdeki her türkü eksiğinizi A101 aktüel kataloğundaki ürünlerle tamamlayabilirsiniz. Eviniz için birbirinden farklı ürünlerde indirim fırsatı sizleri bekliyor olacak. Bu hafta da 7’den 70’e herkese hitap eden çeşit çeşit ürünler çok uygun fiyata A101 marketler zincirinde. Hafta sonu market alışverişini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar bu hafta A101 aktüel kataloğunda neler olduğunu merak ediyor. Başka yerde bu fiyata bulamayacağınız Arzum çay makinesi 189,00 TL, ELTON Full HD Uydu Alıcı LED, 1,799,00 TL, Samsung Galaxy M20 Cep telefonu, 1,629.00 TL, SEG Buzdolabı, 1,299.00 TL'den satılırken 4 sepetli çok amaçlı dolap 89,95 TL’den satılıyor. Paralı pijama 24,95 TL, Tek kişilik yatak örütsü, 29,95 TL, Store perde ise 41,50’den sizleri bekliyor. İşte ayrıntılar…
A101 11 Temmuz 2019 aktüel kataloğundaki fırsatlar raflardaki yerlerini aldı. Evinizdeki her türkü eksiğinizi A101 aktüel kataloğundaki ürünlerle tamamlayabilirsiniz.
11 TEMMUZ A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?
A101 HAKKINDA
A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.
Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 914 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 3,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.