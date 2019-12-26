110 milyar dolarlık yatırım hamlesi

26.12.2019 01:37 - Güncelleme: 26.12.2019 01:37

Türkiye’yi lojistik üssü yapacak ‘Lojistik Master Planı’ açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla tanıtılan plan, Türkiye’yi uluslararası ticarette bölgesel lojistik üs haline getirmeyi hedefliyor. bu kapsamda uzun vadede 110 milyar dolarlık yatırım planlanıyor.

1 TRİLYON $ İHRACAT

Ankara YHT Garı’nda düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Turhan Türkiye’nin bölgesinde lojistik üs olmasını hedeflediklerini söyledi. Söz konusu plan kapsamında yapılacak yatırımlarla kombine taşımacılığın geliştirilmesinin sağlanacağını, lojistik maliyetlerin minimize edileceğini vurgulayan Turhan, “Türkiye Lojistik Master Planı hedeflerine ulaşılabilmesi için ulaşım altyapısına uzun vadede 110 milyar dolar yatırım yapmayı planladık” dedi. Türkiye Lojistik Master Planı’nın gelecek dönem lojistik yatırımlarına yön vererek, Türkiye’nin dış ticaret hedeflerini destekleyecek büyük yatırım hamlesi olarak görülebileceğini bildiren Turhan, şunları kaydetti: “Türkiye’nin 2053 yılındaki 1 trilyon dolarlık ihracat hedefine ulaşmak için lojistik altyapının güçlendirilmesi gerekiyor. Ülkemizin küresel ticarette kendi bölgesinde lojistik üs olabilmesi için bu hamleye ihtiyacımız var. Bir Kuşak Bir Yol, Trans-Avrupa Ulaştırma Ağları, Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridoru gibi güzergahlarda, yeni gelişen Rusya-Afrika hattında transit ticaretin Türkiye üzerinden geçmesini sağlamak için bu hamleye ihtiyacımız var.”

İPEK YOLU AVANTAJI

Çin’in ‘Bir Kuşak Bir Yol’ projesi ile ürünlerinin daha hızlı ihracat pazarlarına ulaşmasını, buna bağlı olarak okyanus ve denizlerde pazar üstünlüğünü hedeflediğini hatırlatan Turhan, “2027’ye kadar Çin’in bu projeye 1 trilyon 300 milyar dolar yatırım yapması öngörülüyor. Avrupa ve Çin arasında doğal bir köprü konumunda olduğumuz için Türkiye olarak coğrafi avantajımız var” diye konuştu.