113 milyon dolarlık hamle: Avrupa'nın artan talebini Türkiye karşılayacak

Manisa'daki dijital fabrikasında Avrupa Birliği mevzuatının gerekliliklerini karşılayan, yüksek enerji tasarruflu ve çevre dostu klimalar üreten Mitsubishi Electric, Avrupa'dan artan ısı pompaları ve klima talebini, Türkiye'den karşılamak için 113 milyon dolar yatırımla yeni fabrika kuruyor. Bu yatırımla yıllık ısı pompası üretimini 100 bin, evtipi klima üretimini de 310 bin adet artıracaklarını söyleyen Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, "Türkiye'den dünyaya uzanan bir ihracat ağı oluşturuyoruz. Mitsubishi Electric; Türkiye'nin potansiyeline, stratejik konumuna, genç ve dinamik nüfusuna her zaman güvenerek büyük yatırımları burada gerçekleştiriyor. Türkiye'ye yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, Akşam Gazetesi'nin sorularını cevaplandırdı.

Mitsubishi Electric Türkiye'de 10. yılını kutluyor. Bu 10 yılda yapıtaşları neler oldu?

Ülkemizde uzun yıllar önce distribütörlüklerle başlattığımız hikâyemizi daha da güçlendirmek amacıyla 2012'de Türkiye'deki faaliyetlerimize resmi olarak başlamamızın 10'uncu yıl dönümünü kutluyoruz. 1921 yılında Japonya'da faaliyetle başlayan Mitsubishi Electric'in Türkiye hikâyesi, markanın hem klima hem de fabrika otomasyonu alanındaki distribütörleri aracılığıyla uzun yıllar öncesine dayanıyor. 1988 yılında şimdiki ismi AG-MELCO olan şirket ile asansör ve yürüyen merdiven satışına başladık. 2004'te ise klima distribütörlüğü ile klima satışı gerçekleştirdik. Türkiye'deki müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek adına 2012 yılında Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş.'yi kuran şirketimiz, böylece iki ülke arasındaki hikâyede yeni bir sayfa açtı.

Mitsubishi Electric olarak ülkemizde klimadan mekatronik CNC sistemlerine, asansör ve yürüyen merdivenlere kadar pek çok alanda hizmet veriyoruz. Sanayi 4.0'a yanıt veren dijital fabrika konseptimiz [email protected] ve MAISART teknolojimizle sanayicileri geleceğe taşımaya devam ediyoruz.

Türkiye'ye ne kadarlık bir üretiminiz söz konusu, kapasite artırmayı düşünüyor musunuz?

Şirketimizi üretim alanında Türkiye'de temsil eden Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim A.Ş. bünyesinde bulunan ve markamızın Avrupa'daki ilk ev tipi klima fabrikası olma özelliğini taşıyan Manisa'daki dijital fabrikamız, Mitsubishi Electric'in Sanayi 4.0'a yanıtı olan [email protected] konseptiyle tasarlandı. Bu fabrikada, Türkiye ve Avrupa için Avrupa Birliği mevzuatının gerekliliklerini karşılayan, yüksek enerji tasarruflu ve çevre dostu klimalar üretiliyor. Yakın bir zaman önce Mitsubishi Electric Corporation, şirketin Türkiye'deki klima üretim üssü Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim A.Ş.'de kurulacak yeni bir fabrika için 113 milyon dolar yatırım yapacağını duyurdu. Üretim tesisinin genişlemesi, Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim A.Ş.'nin yıllık üretim kapasitesini havadan suya ısı pompaları için 100 bin adet artış sağlayarak 300 bin adede; ev tipi klimalar için 310 bin adet artışla 1 milyon 100 bin adede çıkaracak. Üretim Şubat 2024'te başlayacak. Markamız, bu yatırımla Avrupa'da havadan suya ısı pompaları ve ev tipi klimalarına artan talebi karşılayabilmeyi hedefliyor. Mitsubishi Electric; Türkiye'nin potansiyeline, stratejik konumuna, genç ve dinamik nüfusuna her zaman güvenerek büyük yatırımları burada gerçekleştiriyor. Fabrikamızda yatırımlarımız hızla devam ediyor, Türkiye'den dünyaya uzanan bir ihracat ağı oluşturuyoruz. Üretim gücüne inandığımız Türkiye'ye katma değer sağlayacak projeler hayata geçirmeye ve yatırım yapmaya devam edeceğiz.

Sektörünüz pandemi sürecinden nasıl etkilendi. Şu anda bu etkiler sürüyor mu?

Pandemi ile birlikte dijitalleşme, hızlanmaya başladı. Özellikle de sanayi ekosistemi için hızı çok yüksek bir ivmeye ulaştı. Dijitalleşme ihtiyacı otomasyon ve yapay zekâ sistemlerine olan talebi ciddi oranda artırdı. Bu anlamda iş hacmimiz, pandeminin yarattığı dijitalleşme rüzgarından olumlu etkilenerek potansiyelinin üstüne çıktı. İç hava sağlığının önemi de pandemi döneminde iyice arttı. Bu durum insanların bir klima ya da havalandırma ekipmanlarından beklentilerini de değiştirdi. Aynı farkındalık ülkemizdeki tüketici alışkanlıklarında da gözlemleniyor. Dolayısıyla hem ihracat hem de iç pazar dinamiği olarak yüksek bir potansiyel mevcut.

DİJİTAL İKİZ KONUSUNA YOĞUNLAŞTIK

2022 yılının ilk yarısını nasıl geçirdiniz?

Yılın ilk 6 ayını öngörülerimiz doğrultusunda oldukça başarılı şekilde tamamladık. Piyasadaki durumları göz önüne alarak öngördüğümüz koşullar karşısında hedeflerimize ulaşıyoruz. Bu dönemde daha çok hibrit çalışma, uzaktan kontrol, dijital ikiz ve mobilite gibi kavramlar üzerine yoğunlaşmış durumdayız. Ülkemizde gösterdiğimiz başarıların bir sonucu olarak, kısa bir süre önce çevre ülkelere otomasyon alanında ürün satma yetkisi de aldık. Doğu Akdeniz ülkeleri başta olmak üzere Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan ve Ürdün'ün yanı sıra Orta Asya ülkelerine de tecrübemiz doğrultusunda ürün tedarik etmeye başladık.

2050'YE KADAR SIFIR KARBON

Sürdürülebilirlikle ilgili hedefleriniz var mı?

Şirket olarak 2050 Çevresel Sürdürülebilirlik Vizyonumuzu 'Herkes için daha iyi bir gelecek sunmak amacıyla hava, kara ve su kaynaklarını kalbimiz ve teknolojilerimizle korumak' olarak belirledik. Bu kapsamda 2050'ye kadar neredeyse sıfır karbon salınımını amaçlıyoruz. Son olarak, gösterdiğimiz hassasiyet ve iklim değişikliği faaliyetleri kâr amacı gütmeyen CDP'nın İklim A Listesi'ne girme başarısını da beraberinde getirdi.

KAMU PROJELERİ SÜRÜYOR

Kamu projelerinde sırada yeni projeler var mı?

İleri otomasyon teknolojilerimizle dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahip olan Marmaray gibi hayatın içindeki projelerde yer alıyoruz. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin Bina Yönetim Sistemini gerçekleştirdik. Türkiye'de otomotiv ekipmanları, ulaştırma ve enerji sistemleri gibi pek çok farklı kulvarda da rol alıyor, uçuş güvenliğini artırmak amacıyla havalimanları için geliştirdiğimiz radar teknolojisini Antalya Havalimanı'nda da uyguluyoruz. Uzay araştırma sistemleri alanında önde gelen üreticilerden biri olarak, Türkiye'nin ve komşu ülkelerin iletişim ve yayıncılık altyapısına katkıda bulunan Türksat 4A ve 4B uydularının üreticisiyiz. Gerek özel sektör gerek kamu projelerinde ülkemizi ileriye taşımak için hız kesmeden çalışacağız.