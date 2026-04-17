115 bin adayın gözü 14 Mayıs'ta! 81 ilde EKPSS heyecanı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), EKPSS'nin 19 Nisan'da 81 ilde yapılacağını duyurdu. Edinilen bilgilere göre EKPSS, 97 sınav merkezinde düzenlenecek. Sınav için bin 438 bina ve 27 bin 26 salonun kullanılacağı belirtildi. Sınav ise saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda yapılacak. Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü saat 10.00'a kadar açık tutulacağı dile getirildi. Bunun yanı sıra adayların sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgeleri, ÖSYM'nin 'ais.osym.gov.tr' adresinde erişime açıldı.

SONUÇLAR 14 MAYIS'TA AÇIKLANACAK

ÖSYM, sınav sonuçlarının 14 Mayıs'ta açıklanacağını açıklarken, EKPSS sonuçlarının sınavın yapıldığı tarihten itibaren 4 yıl geçerli olacağı ifade edildi. Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları ise 2 yılda bir alınacak. Kura kaydı yaptıran adaylar, 4 yıl içerisinde gerçekleştirilen engelli memur alımlarına başvurabilecekler.

"TOPLAMDA 115 BİN 883 ADAY BAŞVURDU"

Sınava katılacak adaylar hakkında bilgiler veren ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "Engelli adayların kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmesi amacıyla ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde EKPSS düzenlenecek. Sınava ortaöğretim grubunda 69 bin 630 aday, lisans grubunda 24 bin 866 aday, ön lisans grubunda 21 bin 387 aday, toplamda 115 bin 883 aday başvurdu. Adayların 44 bin 872'sini kadınlar, 71 bin 11'ini erkekler oluşturdu. 4 bin 591 aday işitme-1 testinden, 19 bin 990 aday zihinsel engelli testinden ve 91 bin 302 aday ise genel-görme-işitme 2 testinden sınava girecek. Adaylara 60 sorudan oluşan 'genel yetenek' ve 'genel kültür' testleri uygulanacak. Testleri cevaplama süresi 60 dakika olacak ancak engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olmak üzere farklı ek süre verilecek. 9 punto kitapçık 110 bin 295 adet, 16 punto kitapçık 3 bin 421 adet ve 18 punto kitapçık 2 bin 167 adet basıldı. EKPSS' ye süreğen hastalığı olan 37 bin 698 aday, ortopedik engelli 20 bin 669 aday, zihinsel engelli 19 bin 991 aday, görme engelli 12 bin 759 aday, işitme engelli 11 bin 436 aday, dil ve konuşma bozukluğu olan 319 aday, diğer engel gruplarından ise 13 bin 11 aday başvurdu" ifadelerini kullandı.