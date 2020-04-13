1170 TL maaş desteği nasıl alınır? 1170 TL maaş desteği başvurusu nereden yapılır?

13 Nisan 2020 Pazartesi 16:01 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 16:01

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara İŞKUR aracılığı ile kısa çalışma ödeneği ve 1000 TL sosyal yardım ödemeleri başlamıştı. Bu iki yardım ödeneğinden faydalanamayan vatandaşlar için de 1170 lira maaş desteği kararı geldi. Bu kararın Bakanlık tarafından duyurulmasının ardından vatandaşlar '1170 TL maaş desteği nasıl alınır?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. 1170 TL maaş desteğini kimler alabilir? 1170 TL maaş desteği başvurusu nereden yapılır? İşte, Bakan Albayrak tarafından duyurulan 1170 TL maaş desteği ile ilgili son açıklamalar...

1170 TL MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

1170 TL ücretsiz izin maaş desteği başvurularının nasıl yapılacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklandığı zaman detaylar haberimizde olacak.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ KAÇ AY OLACAK?

3 ay yapılacak olan yardımın süresini Cumhurbaşkanı 6 aya kadar uzatabilecek.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de bu destekten yararlanabilecek.

BAKAN ALBAYRAK: AYLIK 1170 LİRA MAAŞ DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, "Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan yahut bu sürede ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza da maaş desteği vereceğiz. Bu kapsamda aylık 1170 lira maaş desteğini de inşallah sağlayacağız. Kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 200 binden fazla firmamız, 2 milyondan fazla çalışan başvurdu" dedi.

İşte, yapılan açıklamanın detayları...

Bakan Albayrak, Twitter hesabından, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketine ilişkin açıklamada bulundu. Dar gelirli vatandaşları bu süreçte desteklemek için nakdi yardımları devreye aldıklarını anımsatan Bakan Albayrak, 2.1 milyon aile için başlattıkları yardımları 4.4 milyon aileye çıkardıklarını anımsattı. Bakan Albayrak, ilk günden itibaren vatandaşların işlerini kaybetmemelerini öncelikleri olarak açıkladıklarını kaydederek, "3 ay boyunca işten çıkarmaların önüne geçilmeyi yasayla güvence altın alıyoruz. İşleri duran ya da azalan işletmelerimizde çalışan vatandaşlarımız için kısa çalışma ödeneğimiz devrede.

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan yahut bu sürede ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza da maaş desteği vereceğiz. Bu kapsamda aylık 1170 lira maaş desteğini de inşallah sağlayacağız. Kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 200 binden fazla firmamız, 2 milyondan fazla çalışan başvurdu. Bugüne kadar 700 bini onaylandı ve süreçlerimiz hızlanarak devam ediyor. Esnafımıza, KOBİ'mize ve sanayicilerimize sunduğumuz finansman desteklerimiz de hız kesmeden devam ediyor. 25 bin liralık esnaf destek finansmanına bugüne kadar 289 bin 35 esnafımız başvuruda bulundu. 163 bin 450 esnafımızın süreci tamamlandı. 4 milyar 73 milyon finansman tahsis edildi. Ayrıca 72 bin 84 esnafımız da 25 bin liralık paraf ticari kartı başvurunda bulundu. 66 bin 910 esnafımıza kartları tahsis edildi. Bu kapsamda da 1.5 milyar liranın üzerinde bir destek devreye alınmış oldu. Bireysel destek paketimize de bugüne kadar 4 milyon 200 binden fazla vatandaşımız başvurdu. Cuma günü itibari ile tahsisler başladı. Şu ana kadar 250 binden fazla vatandaşımıza 1.5 milyar liranın üzerine tahsis gerçekleşti. Gerek kamu bankaları, gerek kredi garanti fonunda çalışan arkadaşlarımız hafta sonu dâhil yoğun bir mesai harcayarak tüm bu süreçleri hızlı bir şekilde neticelendirmek için çalışmalarına son surat devam ediyor" dedi.