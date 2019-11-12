12 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yatan iller listesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde yaşlı, hasta ya da engelli vatandaşlara bakan aile yakınına verilen evde bakım maaşı illere göre hesaplara ödenmeye başlandı. 12 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangileri? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi de yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen para tutarı da 2 bin 611 liradan 2 bin 767 liraya yükseldi. Bakıma ihtiyacı olan engelli ile yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi amacıyla verilen yardım kapsamında, Türkiye genelinde 2018'de 513 bin 276 vatandaşa 6 milyar 675 milyon lira kaynak aktarıldı. Evde bakım maaşı ödemelerine dair tüm detaylar haberimizde..

12 KASIM EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

12 Kasım evde bakım maaşları Tokat, Sakarya, Amasya, Giresun, Hatay ve Siirt’te hesaplara yattı. Farklı illerdeki süreç için ise aşağıdaki yöntemle sorgulama yapabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından bazı illerde yatırılıyor. İşte uygulamanın yapıldığı iller: Osmaniye, Tokat, Hatay, Antalya, Edirne, Aksaray, Afyonkarahisar, Kırklareli, Samsun, Kırşehir, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Denizli, Konya, Mersin, Rize, Aydın, Ankara, Kocaeli, Tekirdağ, Trabzon, Manisa, Bilecik, Bolu, Kırıkkale, Giresun, Adıyaman, Ordu, Ağrı, Uşak, Malatya, Zonguldak, Diyarbakır, Çanakkale, Sakarya, Adana, Bursa, Isparta, Yozgat, Iğdır, Kayseri, Çorum ve Düzce...

Evde bakım maaşı hizmetinin diğer illere de yayılması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?

e Devlet'in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Daha önce evde bakım maaşı 1305 TL idi. Temmuz ayı enflasyon oranlarının ve zam miktarının belirlenmesinin ardından bu rakam 1383 TL'ye yükseldi. Bu zam memurlara yapılan zam oranı yani yüzde 6 ile aynıdır.

Özel bakım merkezlerinde hizmet alanlar için ise eski rakam 2611 TL iken Temmuz ayı zammı ile birlikte bu rakam 2767 TL'ye yükseldi.

EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI NELER?

Ağır engelli olduğu belirtilen sağlık kurulu raporu- Bakıma muhtaçlık kriterlerinin olması- Gelir kriterlerine uygun olması

1 ) Evde bakım maaşı almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının en az %50 olan ve “ağır engelli” bölümünde “evet” yazan rapor gerekmektedir.

Bu maddede küçük çocuklar için ekstra bir durum söz konusudur. Küçük çocuklar zaten bakıma muhtaç oldukları için yaşıtlarına göre gerilik ancak yaşları ilerledikçe kendisini göstermektedir ve erken yaşta alınan sağlık kurulu raporlarında engel oranının tespiti bu sebeple zorlaşmaktadır. Bu yüzden küçük çocuklar için bu rapor süresiz olarak değil de 1 veya 2 senelik süreler dahilinde verilir. Ayrıca raporda bulunan ağır engelli ibaresi de işaretlenmez.

2 ) Madde 2 deki bakıma muhtaçlık kriterleri için bakıma muhtaç engelli tanımını irdelememiz yeterli olacaktır. Bakıma muhtaç engelli, yeme, içme, tuvalet, banyo gibi her türlü ihtiyaçlarını tek başına yerine getirmekte zorlanan ya da hiç yerine getiremeyen ve hayatını devam ettirmek için sürekli başkasının yardımına ve bakımına ihtiyaç duyan kişidir.

3) Engellinin bulunduğu hanede yaşan tüm vatandaşların kişi başı geliri asgari ücretin 2/3 ünü geçmemelidir. Ancak bakmakla yükümlü olmadığı halde bir engelli vatandaşa bakanlar için hanedeki tüm gelir dikkate alınmaz sadece engellinin kendisine ait gelirlerin net asgari ücretin 3/2’ü geçmemesi gerekmektedir.