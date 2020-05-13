13 Mayıs 2020 Çarşamba 12:21 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 12:30

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 1,2 milyar lira hibe desteğinde bulunuyor.

TKDK bu hafta itibariyle 9. Başvuru Çağrı İlanı'na çıktı.

Çağrı kapsamında iki ana sektöre 1,2 milyar liralık destek verilecek.

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar başlığı ile çıkılan çağrıda, süt, kırmızı et, kanatlı eti ile yumurta üreten tarımsal işletmelere destek verilecek.

Bu başlıklar altında yapılacak yatırımlara yüzde 50-70 hibe desteği sağlanacak.

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme başlığı ile çıkılan çağrıda ise bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi, zanaatkarlık ve katma değerli ürünler, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ve yenilenebilir enerji tesisleri bulunuyor.

Bu başlıklar altında yapılacak yatırımlara ise yüzde 55-65 hibe desteği verilecek.

Her iki sektördeki yatırımcıların proje kapsamında yapacakları uygun harcamalarda yüzde 18 KDV muafiyetleri olacak."

TKDK'nın 9. Başvuru Çağrı İlanı 1 Haziran'da başlayıp sektörlere göre 26 Haziran-3 Temmuz'a kadar devam edecek.