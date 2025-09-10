İSTANBUL 29°C / 20°C
Ekonomi

1,2 milyar metreküplük tedarik için imzalar atıldı... BOTAŞ ile Cheniere arasında kritik anlaşma

BOTAŞ ile ABD'li LNG üreticisi Cheniere arasında 1,2 milyar metreküplük LNG tedarikini kapsayan bir anlaşma imzalandı. Söz konusu anlaşmayı sosyal medya hesabından duyuran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ''Bu işbirliği, orta vadeli LNG stratejimiz çerçevesinde portföy çeşitliliğini artırırken, piyasa odaklı, esnek ve ticareti önceleyen yeni iş modellerinin gelişimine de katkı sağlayacaktır.' ifadelerini kullandı.

AA10 Eylül 2025 Çarşamba 14:01 - Güncelleme:
1,2 milyar metreküplük tedarik için imzalar atıldı... BOTAŞ ile Cheniere arasında kritik anlaşma
ABONE OL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ile ABD'li LNG üreticisi Cheniere LNG tedarikini kapsayan bir anlaşma imzalandığını bildirdi.

Bayraktar, Gastech 2025 Forumu kapsamındaki temaslarına ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

BOTAŞ ile ABD'li LNG üreticisi Cheniere arasında 1,2 milyar metreküplük LNG tedarikini kapsayan bir anlaşmaya imza attıklarını kaydeden Bayraktar, "Bu işbirliği, orta vadeli LNG stratejimiz çerçevesinde portföy çeşitliliğini artırırken, piyasa odaklı, esnek ve ticareti önceleyen yeni iş modellerinin gelişimine de katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

