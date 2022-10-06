12 yıl önce hayata geçirilen Erciyes Master Planı, ülke ekonomisine 1 milyar dolar katkı sağladı

Kayseri'de 1940'lı yıllardan bu yana kayak yapılan Erciyes Dağı, Büyükşehir Belediyesinin master planıyla profesyonel kayakçıların ilk tercihleri arasında yer almaya başladı.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Cıngı, AA muhabirine, 2005 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Erciyes Master Planı ile Erciyes'in makus talihinin değiştiğini, Alpler'deki gibi dünya standartlarında bir kayak merkezi oluşturulduğunu söyledi.

Kayak merkezinin yönetilmesi için Erciyes AŞ'nin kurulduğunu anımsatan Cıngı, Avrupa standartlarında kayak merkezi oluşturmak için Alpler'deki yönetim modelini, Erciyes Dağı'na modellemeye çalıştıklarını belirtti.

- UGANDA'DAN İTALYA'YA ÇOK SAYIDA ÜLKEDEN TURİST TERCİH EDİYOR

Cıngı, Erciyes Kayak Merkezi'ni istenilen noktaya getirmek için çeşitli danışmanlıklar aldıklarını, ziyaretlerde bulunduklarını, yabancı kayak merkezi yöneticilerini Erciyes'e davet ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Turizm açısından yol, altyapı, su, konaklama, yeme içme, kiralama gibi çok sayıda eksiğimiz vardı. Erciyes'in yıldızı parladıkça hem konaklama hem sosyal alanlarda da çok ciddi gelişmeler sağladık. Erciyes'teki altyapı güçlendikçe turist sayısı da arttı. Turist sayısı arttıkça, çeşitlendikçe yurt dışına açıldıkça da Erciyes'e daha fazla yatırımcı çekmeyi başardık ve çok şükür iyi bir noktaya geldik. 12 yıl öncesine baktığımızda yıllık yaklaşık 300-350 bin ziyaretçi varken bu sayı son 5 yılda 2 milyonun altına düşmüyor. Merkezde sadece 2 lift varken şu anda 19 mekanik tesisle Erciyes'i yönetiyoruz. Önceden daha çok yerli ve civar vilayetlere hitap eden bir Erciyes vardı. Şu anda artık tüm dünyadan misafir kabul eden bir merkez haline geldik. Erciyes'e bazı ülkelerden direkt seferler var. Güney Afrika'dan Güney Kıbrıs'a, Uganda'dan Kanada'ya, İtalya'ya kadar çok farklı ülkelerden, farklı profilde kayakçı misafir eden uluslararası bir kayak merkezi haline geldik."

Erciyes'in ülke ekonomisine ciddi katkılar sunmaya başladığını vurgulayan Cıngı, "Çeşitli anket ve hesaplamalara göre, Erciyes Turizm Merkezi son 12 yılda yaklaşık 1 milyar dolara varan bölgesel bir katkı sağlamış oldu." dedi.

Cıngı, bu rakamlara ulaşmak için yaz ve kış çok yoğun bir program uyguladıklarını, birçok branşta Türkiye'de ilklere imza attıklarını ifade etti.

- KENT EKONOMİSİNE KATKISI

Büyükşehir Belediyesince yaptırılan yüksek irtifa kompleksi sayesinde hem Türk hem de yabancı futbol takımlarını da ağırlamaya başladıklarını dile getiren Cıngı, bisiklet ve motosiklet takımlarının kamp için yazın otelleri doldurduklarına dikkati çekti.

Cıngı, Erciyes'in ekonomiye katkısını en çok esnafın hissettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"1 milyar dolarlık katkı şehrimizin esnafına, tüccarına, üreticisine, oteline, sosyal alanlarına, restoranlarına gidiyor. Kışın bazı günlerde Kayseri'de sucuk ve pastırmada stok sıkıntısı yaşanıyor. Fabrikalarda tükeniyor, iş yerlerinde kalmıyor. Konaklama sektöründe çok ciddi canlılık sağlıyoruz. Kış turisti birazcık daha meraklı, birazcık daha keşfetmeye yönelik, hevesleri olan ve daha profili yüksek bir turisttir. Dolayısıyla Erciyes'te kayağa gelenler şehir merkezine muhakkak iniyor, sucuk, pastırma alıyor. Restoranlarda yemek yiyor, hediyelik eşya alıyor. Kapalı Çarşı'ya giriyor derken şehir esnafına da kış boyunca çok ciddi canlılık sağlıyoruz. Otellerimizin mutfaklarına sucuk, pastırma, et, şehir esnafından, meyvesi Kayseri halinden geliyor. Tamir, bakım, yenileme faaliyetleri, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nden, tekstilcilerimizden, müteahhitlerimizden tedarik ediliyor."