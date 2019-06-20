120 milyon TL yatırımla 640 markete ulaşacak

Sabancı Holding’in organize perakende sektöründe faaliyet gösteren markası CarrefourSA, sektöründeki büyümesi sürdürüyor. 29’u Hiper olmak üzere 53 ilde toplam 612 marketiyle hizmet veren marka, yılsonuna kadar 120 milyon TL yatırımla 640 market sayısına ulaşacak. CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu yeni dönem hedefleriyle ilgili “Yatırım bütçemizin yarısını dijital odaklı projelere ayırıyoruz. Türkiye’de üretilen yerli ürünlerin, ortağımız Carrefour’un faaliyet gösterdiği ülkelere ihracatını başlatacağız ve hem tedarikçilerimize yeni pazarlar açacak, hem de döviz girdisi sağlayacağız. Ülkemizin global markası olarak yerel üretime ve yerel üreticiye desteğimizi devam ettireceğiz” dedi.

Sektörün en güçlü markalarından biri olarak markanız hakkında genel bir değerlendirme yapar mısınız?

Organize perakende sektörünün çeyrek asrı aşkın bir markası olarak kaliteli ve güvenilir ürünleri, çoklu satış kanallarımız aracılığı ile uygun fiyat politikasıyla müşterilerimiz ile buluşturduk. 53 şehirde 29’u hiper olmak kaydıyla 612 marketimizle 500 bin metrekare satış alanı ve 165 milyon müşteriye ulaştık. Mevcut hipermarketlerimizde yenilemelerimiz devam ederken, Fulya’da ismimizi verdiğimiz AVM’de yepyeni bir hipermarket açılışı gerçekleştirdik. Süpermarket ve mini market yatırımlarımıza ağırlık verdik, yeni süpermarketlerimizin açılışlarını gerçekleştirdik. Farklı damak tatları sunduğumuz, bir Şef’in aradığı her şeyi bulabileceği Gurme marketlerimizi yaygınlaştırmaya devam ettik. Son olarak nisan ayında Florya Flyinn AVM’de yer alan Gurme marketimizi yeniledik.

e-ticaret satışlarınız ne durumda?

Market yatırımları perakendede müşterilere ulaşmak için kullanılan adımlardan yalnızca biri. Artık zaman çok hızlı ilerliyor. Müşterilerin alışveriş ihtiyaçlarını benzer hızla en yakın ulaşabilecekleri noktalardan karşılamak istiyoruz. Bu yılın ilk çeyreğinde CarrefourSA Online Market trafiğimizi yüzde 90, satışlarımızı da yüzde 40 artırdık. Aylık 25 bin sipariş alıyoruz. Aylık ortalama 3 milyon ziyaretçimizin yüzde 80’i mobil cihazlardan geldiği için mobil uygulamamızı da yenileyerek daha kolay bir erişim imkânı sağladık. Bugün için toplam 16 bin ürünün online olarak satıldığı carrefoursa.com ile taze gıda çerçevesinde 8 ilde operasyonel hizmet verebilsek de gıda dışı ürünleri kargo ile tüm Türkiye’ye ulaştırabiliyoruz. SAP Sistemi ile müşterilerimiz nezdinde marketlerimizde alışveriş süreçlerini kolaylaştırırken tüm mobil ve dijital platformlardan carrefoursa.com’a erişim imkanı sağlayarak alışveriş imkanı sunuyoruz.

Yeni yatırım planlarınızdan bahseder misiniz?

Müşterilerimize ürün ve hizmetlerimizi ulaştırabilmek amacıyla 120 milyon TL’ye varan yatırıma imza atacağız, market sayımızı 640’a çıkaracağız. Yatırım bütçemizin yarısını dijital odaklı projelere ayırıyoruz. Türkiye’de üretilen yerli ürünlerin, ortağımız Carrefour’un faaliyet gösterdiği ülkelere ihracatını başlatacağız ve hem tedarikçilerimize yeni pazarlar açacak, hem de döviz girdisi sağlayacağız. Ülkemizin global bir markası olarak yerel üretime ve yerel üreticiye desteğimizi devam ettireceğiz. Müşterilerimizin kaliteli, güvenilir ve geniş bir ürün yelpazesine çok daha uygun bir fiyat politikasıyla ulaşmasına imkân sağlayacağız. Sağlıklı Yaşam trendini takip ediyoruz, ürün gruplarımız arasında organik, glutensiz, diyabetik, vegan ürünlere yönelimin olduğunu biliyoruz.