120 milyon TL yatırımla 640 markete ulaşacak
Türkiye’nin 53 ilinde hizmet veren CarrefourSA, büyümeye devam ediyor. Yılsonuna kadar 120 milyon TL yatırımla market sayısını 640’a ulaştıracak olan marka, 500 kişiye de yeni istihdam sağlamayı hedeliyor.
- KAAN ZENGİNLİ
Sabancı Holding’in organize perakende sektöründe faaliyet gösteren markası CarrefourSA, sektöründeki büyümesi sürdürüyor. 29’u Hiper olmak üzere 53 ilde toplam 612 marketiyle hizmet veren marka, yılsonuna kadar 120 milyon TL yatırımla 640 market sayısına ulaşacak. CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu yeni dönem hedefleriyle ilgili “Yatırım bütçemizin yarısını dijital odaklı projelere ayırıyoruz. Türkiye’de üretilen yerli ürünlerin, ortağımız Carrefour’un faaliyet gösterdiği ülkelere ihracatını başlatacağız ve hem tedarikçilerimize yeni pazarlar açacak, hem de döviz girdisi sağlayacağız. Ülkemizin global markası olarak yerel üretime ve yerel üreticiye desteğimizi devam ettireceğiz” dedi.
Sektörün en güçlü markalarından biri olarak markanız hakkında genel bir değerlendirme yapar mısınız?
Organize perakende sektörünün çeyrek asrı aşkın bir markası olarak kaliteli ve güvenilir ürünleri, çoklu satış kanallarımız aracılığı ile uygun fiyat politikasıyla müşterilerimiz ile buluşturduk. 53 şehirde 29’u hiper olmak kaydıyla 612 marketimizle 500 bin metrekare satış alanı ve 165 milyon müşteriye ulaştık. Mevcut hipermarketlerimizde yenilemelerimiz devam ederken, Fulya’da ismimizi verdiğimiz AVM’de yepyeni bir hipermarket açılışı gerçekleştirdik. Süpermarket ve mini market yatırımlarımıza ağırlık verdik, yeni süpermarketlerimizin açılışlarını gerçekleştirdik. Farklı damak tatları sunduğumuz, bir Şef’in aradığı her şeyi bulabileceği Gurme marketlerimizi yaygınlaştırmaya devam ettik. Son olarak nisan ayında Florya Flyinn AVM’de yer alan Gurme marketimizi yeniledik.
e-ticaret satışlarınız ne durumda?
Market yatırımları perakendede müşterilere ulaşmak için kullanılan adımlardan yalnızca biri. Artık zaman çok hızlı ilerliyor. Müşterilerin alışveriş ihtiyaçlarını benzer hızla en yakın ulaşabilecekleri noktalardan karşılamak istiyoruz. Bu yılın ilk çeyreğinde CarrefourSA Online Market trafiğimizi yüzde 90, satışlarımızı da yüzde 40 artırdık. Aylık 25 bin sipariş alıyoruz. Aylık ortalama 3 milyon ziyaretçimizin yüzde 80’i mobil cihazlardan geldiği için mobil uygulamamızı da yenileyerek daha kolay bir erişim imkânı sağladık. Bugün için toplam 16 bin ürünün online olarak satıldığı carrefoursa.com ile taze gıda çerçevesinde 8 ilde operasyonel hizmet verebilsek de gıda dışı ürünleri kargo ile tüm Türkiye’ye ulaştırabiliyoruz. SAP Sistemi ile müşterilerimiz nezdinde marketlerimizde alışveriş süreçlerini kolaylaştırırken tüm mobil ve dijital platformlardan carrefoursa.com’a erişim imkanı sağlayarak alışveriş imkanı sunuyoruz.
Yeni yatırım planlarınızdan bahseder misiniz?
Müşterilerimize ürün ve hizmetlerimizi ulaştırabilmek amacıyla 120 milyon TL’ye varan yatırıma imza atacağız, market sayımızı 640’a çıkaracağız. Yatırım bütçemizin yarısını dijital odaklı projelere ayırıyoruz. Türkiye’de üretilen yerli ürünlerin, ortağımız Carrefour’un faaliyet gösterdiği ülkelere ihracatını başlatacağız ve hem tedarikçilerimize yeni pazarlar açacak, hem de döviz girdisi sağlayacağız. Ülkemizin global bir markası olarak yerel üretime ve yerel üreticiye desteğimizi devam ettireceğiz. Müşterilerimizin kaliteli, güvenilir ve geniş bir ürün yelpazesine çok daha uygun bir fiyat politikasıyla ulaşmasına imkân sağlayacağız. Sağlıklı Yaşam trendini takip ediyoruz, ürün gruplarımız arasında organik, glutensiz, diyabetik, vegan ürünlere yönelimin olduğunu biliyoruz.
‘Ürün tedarikinde yerel üretici ile çalışıyoruz’
Ürün tedarikinde yerli üretici ile çalışma oranınız nedir?
İki yılı aşkın bir süredir Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile devam eden yaş sebze–meyve iş birliği çerçevesinde Bursa ve Antalya’daki çiftçilerimizin tarım faaliyetlerine ilişkin eğitimlerine katkı sağlıyor, yerli tohum kullanımını teşvik ediyor, yerli tohumdan üretilen yaş sebze-meyve ürünleri reyonlarımıza taşıyoruz. İş birliğimizin bakliyat ayağında ise yerli üreticilerin ürettiği bakliyat ürünlerini Birlik markası altında marketlerimizden satıyoruz. Yerli üreticileri desteklediğimiz bir diğer alan ise kırmızı et.. Kırmızı ette 100 yerli besi üretimi ürünleri müşterilerimize ulaştırıyoruz. Yerli üretim yapan çiftliklerle sözleşmeli çalışarak müşterilerimize uygun fiyata kaliteli kırmızı et sunabiliyoruz. Kilogramı 38.90 TL’den kıyma, 41.90 TL’den kuşbaşı et satabiliyoruz.
500 KİŞİYE YENİ İŞ
Teknolojiden oldukça faydalanıyorsunuz…
Evet, teknolojiden faydalandığımız bir diğer alan ise insan kaynakları… Mavi veya beyaz yakalıların işe giriş süreçlerini dijitalleştirerek personel kartlarını hatasız ve eksiksiz bir şekilde yaklaşık 5 kat daha hızlı oluşturup toplam 1500 saatlik iş gücü açığa çıkardık. Böylelikle çalışan verimini artırarak mevcut iş gücümüzü farklı kanallara yönlendirebilir hale geldik. Mevcut, sürdürülebilir gelişim doğrultusunda ihtiyaç duyduğumuz alanlarda görevlendirmek üzere 2019 yılında 500 kişiye istihdam sağlayacağız. 2018 yılında gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla 165 milyon müşteriye ulaştık, 2018 yılı satışlarımızı bir önceki yıla oranla yüzde 14 artırarak 5.2 milyar TL ciro elde ettik. 2019 yılının ilk 3 ayında ciromuzu geçen yılın ilk 3 ayına oranla yüzde 20 artırdık, 1.37 milyar TL olarak gerçekleştirdik.
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