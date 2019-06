120 milyon TL yatırımla 640 markete ulaşacak

‘Ürün tedarikinde yerel üretici ile çalışıyoruz’

Ürün tedarikinde yerli üretici ile çalışma oranınız nedir?

İki yılı aşkın bir süredir Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile devam eden yaş sebze–meyve iş birliği çerçevesinde Bursa ve Antalya’daki çiftçilerimizin tarım faaliyetlerine ilişkin eğitimlerine katkı sağlıyor, yerli tohum kullanımını teşvik ediyor, yerli tohumdan üretilen yaş sebze-meyve ürünleri reyonlarımıza taşıyoruz. İş birliğimizin bakliyat ayağında ise yerli üreticilerin ürettiği bakliyat ürünlerini Birlik markası altında marketlerimizden satıyoruz. Yerli üreticileri desteklediğimiz bir diğer alan ise kırmızı et.. Kırmızı ette 100 yerli besi üretimi ürünleri müşterilerimize ulaştırıyoruz. Yerli üretim yapan çiftliklerle sözleşmeli çalışarak müşterilerimize uygun fiyata kaliteli kırmızı et sunabiliyoruz. Kilogramı 38.90 TL’den kıyma, 41.90 TL’den kuşbaşı et satabiliyoruz.