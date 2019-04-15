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'1.200 milyon ton 'bor' çıkarıyoruz'

Dünya rezervinin yüzde 73’ünün Türkiye’de bulunduğu bor madeni üzerine çalışmalar devam ediyor.

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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yüksel Abalı konuyla ilgili “Ülkemizde yıllık 1 milyon 200 bin ton bor madeni üretiyoruz. Üretilen borun büyük bölümü de ham olarak satılmaktadır. Ham borun tonu da yurt dışına 300 dolardan satılmaktadır. Bor madenini ülkemizin işler hale gelmesi lazım. Bor madenini ülkemizin işler hale gelmesi lazım. Yoksa ne kadar bor olursa olsun, yerin altında hazineniz olsun; bu hazine ne zaman değerlidir, yerin altından çıkarıldığı zaman. Bor madenleri dünya rezervinin yüzde 73’ü ülkemizde” diye konuştu.  

 

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