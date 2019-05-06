'125 ülkeyle 'doğrudan' ticaret'
Doğrudan satış sektörünün Türkiye’deki pazar lider Farmasi, Ömerli’deki üretim tesisinden 125 ülkeye ihracata gerçekleştiriyor. Farmasi Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Tuna, “2023 hedeflerimiz arasında dünyada ilk 30 marka arasına girmek yer alıyor. Ayrıca 2023 yılına kadar Amerika’daki ilk 5 kozmetik ve doğrudan satış markasından biri olmak istiyoruz” dedi.
- KAAN ZENGİNLİ
Sermayesiz girişimci olma imkanı sunan doğrudan satış sektörü, Türkiye’de büyümesini sürdürüyor. 2 milyona yakın kişinin çalıştığı bu sektörün büyüklüğü milyarlarca lirayı buldu. Çalışanların yüzde 80’ini kadınların oluşturduğu, doğrudan satış sektörü, hem ekonomiye hem de istihdama destek oluyor. Dünyada sektör büyümesi yüzde 6, iken Türkiye’de ise yüzde 17 ile ortalamanın üzerinde seyrediyor. Sektörün yerli markalarından Farmasi, yüzde 30 pazar payı ile Türkiye’de lider konumda... 1950 yılında temelleri Dr. Cevdet Tuna, tarafından atılan Farmasi, bugün İstanbul Ömerli’de, 120 bin metrekare büyüklüğünde dev bir tesis ile üretimine devam ediyor. 1.000 kişiye istihdam sağlayan şirket, Türkiye’den 125 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Farmasi Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Tuna ile şirketin yatırımlarını ve gelecek hedeflerini konuştuk.
Farmasi şirketi ne zaman ve nasıl kuruldu?
Farmasi markasının kuruluş hikâyesi 1950 yılında başlıyor. Dr. Cevdet Tuna, İstanbul Tıbbiyesinden mezun olduktan sonra Almanya’da Goethe Enstitüsünde Tıp Eğitimi aldı. Türkiye’ye dönüşünün ardından, 1950 yılında Tan Laboratuvarlarını kurdu. 1985 yılında oğlu Hakan Tuna ile kozmetik ve kişisel bakım sektörüne giren Dr. C. Tuna, likit ürünler üretmeye başladı ve ek yatırımlarla büyümeye devam etti. Marka yaratma çalışmalarımız 2003 yılında başladı. Bu kapsamda Farmasi ve Dr. C. Tuna markaları doğdu. 2010 yılında Farmasi ve Dr. C. Tuna markaları ile doğrudan satış sistemine geçiş yaptık. Sadece ihracat yapan bir şirket olarak bütün üretim koşullarımızı Avrupa standartlarına getirdik. Sonrasında Türkiye pazarına girdik ve 8 yıl içinde pazar lideri olduk.
Satış yöntemi hakkında bilgi verir misiniz?
Farmasi olarak kataloğumuz üzerinden online satış yöntemini izliyoruz. Ürünlerimizi girişimcilerimiz vasıtası ile katalog üzerinden satışa sunuyoruz. Tüketicilerimiz, Farmasi kataloğunda aradıkları tüm ürünleri inceleyebiliyor.
Üretim nerede yapılıyor? İstihdam rakamınız ne kadar?
İstanbul Ömerli’de, 120 bin metrekare büyüklüğünde, Farmacity isimli bir üretim tesisimiz bulunuyor. Burada ürettiğimiz ürünleri 125 ülkeye ihraç ediyoruz. Amerika da dahil olmak üzere bu ülkelerin 10 tanesi tamamen bize ait ve başlarında bizim yetiştirdiğimiz Türk genel müdürleri var. Farmacity’de 1.000 kişilik ekibimiz görev yapıyor.
Yıllık ciro ve adet satışı ile ilgili bilgi verir misiniz?
2017 yılında 130 milyon adet ürünün üretimini gerçekleştirdik. Üretim kapasitemizin yüzde 25’ini kullanıyor olmamıza rağmen geçen yıl yaklaşık 50 milyon TL makine yatırımı yapıp otomasyonu arttırdık. Doğrudan satış pazarında yaklaşık yüzde 30 pazar payına sahibiz.
MEKSİKA HEDEF PAZAR
Yurt dışı ile ilgili planlarınız hakkında bilgi verir misiniz?
Türkiye dışında Amerika, Polonya, Romanya, Ukrayna, Fas, Tunus gibi ülkelere Farmasi ürünlerimizi ulaştırıyoruz. Yurtdışı hedeflerimiz arasında büyük Avrupa projemiz bulunuyor. Avusturya, Almanya, İsviçre ve Hollanda’yı ekleyerek Avrupa’da büyümeyi hedefliyoruz. Özellikle Meksika şu andaki en önemli girişimimiz olarak öne çıkıyor.
ROMANYA’DA ÜRÜN LİDERİ OLACAĞIZ
Yeni yatırım planı var mı?
Farmasi olarak 2019 hedeflerimize yoğunlaşmış durumdayız. Büyüme ivmemizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Son olarak Romanya’ya girdik. Nisan 2019’da hizmete giren ve yoğun ilgi gören Farmasi Romanya şubesi, ilk ay 10 bin üyeye ulaştı. 2500 metrekarelik tesisimizde 50 ekip üyemizle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Romanya’da 2020 yılında 40 milyon Euro ciro ile pazarda ilk 2’ye girme, 2023 yılında ise 100 milyon Euro ciro ile pazar lideri olma hedefimiz var. Ülkemizin lider doğrudan satış markasıyız. Ayrıca dünyanın ilk 100 doğrudan satış ve kozmetik markasından biriyiz. 2023 hedeflerimiz arasında dünyada ilk 30 marka arasına girmek yer alıyor. Ayrıca 2023 yılına kadar Amerika’daki ilk 5 kozmetik ve doğrudan satış markasından biri olmak istiyoruz.
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