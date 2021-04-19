19 Nisan 2021 Pazartesi 11:20 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 12:06

Bakan Elvan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

128 MİLYAR DOLAR TARTIŞMASI

"Merkez Bankası başkanımız geçen cuma 128 milyar dolar tartışmasına ilişkin açıklama yaptı. TCMB'nin temel görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. MB olağanüstü bir durumda doğrudan işlem yapabiliyor.

-Hazine hesapları üzerinden döviz alım ve satım işlemi Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilmiştir, burada MB'nin muhabir bir banka aracılığıyla bu alım ve satım işlemlerinin elektronik işlem platformlarında gerçekleştiğini görüyoruz.

-Bu platformda piyasa yapıcı yerli ve yabancı bankalar yer alıyorlar, herhangi bir şahıs yok.

-Hazine ile TCMB arasında protokol imzalandı.

-Hazine'ye TL'nin istikrarı konusunda yetki verilmiştir.

-2017'de imzalanan protokol yasaldır.

-İşlemler Hazine hesapları üzerinden MB tarafından yapıldı.

-İşlemler elektronik platformlarda gerçekleştirildi.

-Platformlarda işlem yapan taraflar birbirini bilmiyor.

-Merkez Bankası bilançosunda bu hareketler görülebilir.

-Dünyada da buna benzer işlemler yapan ülkeler var.

-Yöntem eleştirilebilir ama yolsuzluk var denilemez.

-Bu işin gerçek sahibi Merkez Bankasıdır, teknik düzeyde bir açıklama yapmadan benim bir açıklama yapmamın MB'nin bağımsızlığı üzerinde bir gölge oluşturabileceğini düşünerek açıklama yapmadım, MB'den teknik açıklama geldiği için ben de açıklama yaptım.

-Verileri açıklamak MB'nin kararı, ama ben fayda görüyorum.

-Kesinlikle bir yolsuzluk söz konusu değil."

EKONOMİDE BÜYÜME HEDEFLERİ

"Rakamdan daha çok sağlıklı-sürdürülebilir olması önemli. 2021 ilk çeyrekte yüzde 5 civarı bir büyüme bekliyoruz."