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Ekonomi

13 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yapılan düzenleme ile 11'i yerli üretim olmak üzere 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını duyurdu.

IHA2 Şubat 2024 Cuma 10:06 - Güncelleme:
13 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
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Bakan Işıkhan, X hesabından yaptığı paylaşımda, Sosyal Güvenlik Kurumu Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde düzenleme yapıldığını bildirdi. Buna göre 11'i yerli üretim olmak üzere 13 ilacı daha geri ödeme listesine alındı. Ödeme listesine alınan ilaçların kategorisi ise şöyle:

"2 adet kanser ilacı, 1 adet acil antihipertansif, 2 adet antibiyotik, 2 adet romatolojik hastalık ilacı, 1 adet antiromatizmal, 1 adet psikiyatri ilacı, 1 adet astım ilacı, 1 adet KOAH ilacı, 1 adet antibakteriyel, 1 adet antiviral."

  • Vedat Işıkhan
  • ilaç
  • geri ödeme listesi

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