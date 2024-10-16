Türkiye, Kuveyt, Irak, Mısır, Libya ile Tunus'un hükümet ve iş dünyası temsilcileri, İslami finans, fintek, sermaye piyasaları, enerji, sanayi, savunma, teknoloji, gıda ve inşaat sektörlerindeki fırsatları 15. Türk-Arap Ekonomi Forumu'nda ele alacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de katılacağı 15. Türk-Arap Ekonomi Forumu, "Türkiye ve Arap Dünyası: Yatırım, Ticaret, Teknolojide Global Koridor" temasıyla yarın İstanbul'da bir otelde düzenlenecek.

Toplantıya, Kuveyt, Irak, Mısır, Libya ile Tunus'un hükümet, iş dünyası ve finans sektörü temsilcileri katılacak.

Forumda, Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki yatırım, bankacılık, İslami finans, fintek, sermaye piyasaları, dış ticaret, enerji, sanayi, teknoloji ve inşaat alanlarındaki işbirliği fırsatları görüşülecek.

- "TÜRKİYE'YE İLGİNİN DAHA DA ARTTIĞINI GÖRÜYORUZ"

Türk-Arap Ekonomi Forumu Başkanı Murat Efe, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bu yıl 15. kez düzenlenecek forumun önemine işaret ederek, "Bu forumla, 13 yıl sonra ilk kez bir Arap Ligi Genel Sekreteri Türkiye'ye gelecek. Ayrıca geçmiş programlar Türkiye'nin Orta Vadeli Program'da ilerlemesini görebilmek açısından önemli bir göstergeydi. Şimdi ilginin daha da arttığını görüyoruz. Foruma, Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumunu da davet ettik. Onların da bölge direktörleri geliyor." dedi.

Foruma, Kuveyt, Irak, Mısır, Libya ve Tunus maliye bakanları ile Libya Merkez Bankası Başkanı'nın da katılacağını aktaran Efe, "Bu da Türkiye'ye bir teveccüh olduğunu gösteriyor. Türkiye, küresel gelişmeler ve çatışmalar karşın siyasi ve ekonomik istikrarıyla dünyanın diplomatik ve ekonomik açıdan ilgi ve buluşma merkezi konumda bulunuyor." diye konuştu.

Efe, forumda hükümet temsilcileri ve iş dünyasından 500'ün üzerinden katılımcının bir araya geleceğini belirterek, programda paneller dışında bakanlar arası ikili görüşmelerin de yapılacağını söyledi.

- 22,9 MİLYAR DOLARLIK DIŞ TİCARET HACMİ

Türkiye, foruma katılacak Kuveyt, Irak, Mısır, Libya ve Tunus ile 2023 yılı itibarıyla 22 milyar 928 milyon 505 bin 600 dolarlık dış ticarete imza attı. Türkiye bu dönemde Mısır dışında diğer ülkelere olan ticaretinde fazla verdi. Türkiye, bu dönemde Irak'la 11,7 milyar dolarlık ticaret yaparken, bu ülkeyi 6,1 milyar dolarla Mısır, 3 milyar dolarla Libya, 1,4 milyar dolarla Tunus ve 655 milyon dolarla Kuveyt izledi.

Bu yılın 8 aylık verilerine bakıldığında da Türkiye'nin söz konusu ülkelere 15 milyar dolarlık dış ticaret hacmi oluşturduğu görüldü. Ocak-ağustos döneminda Türkiye Irak ile 7,6 milyar dolarlık ticaret yaptı. Bu ülkeyi 4,3 milyar dolarla Mısır, 1,9 milyar dolarla Libya, 834 milyon dolarla Tunus ve 403 milyon dolarla Kuveyt takip etti.

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