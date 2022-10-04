14 milyon liralık bütçeyle hayata geçirilecek! Bölgeye örnek olacak nitelikte

Varank, Yalova Nitelikli İstihdam Merkezi ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Test-Kalibrasyon Merkezi Temel Atma Töreni'nde, dünya çalkantılı bir dönemden geçerken kendilerinin kararlı bir şekilde yollarına devam ettiklerini söyledi.

Kovid-19 salgını sürecinde dünyada tedarik zincirinin sekteye uğradığını ancak Türkiye'de sanayinin çarklarının hızlı şekilde dönmeyi sürdürdüğünü belirten Varank, "Ukrayna-Rusya savaşı, arkasından gelen enerji krizi sebebiyle dünyanın birçok ülkesi ekonomik anlamda savrulurken, biz doğru politikalarla acaba ülkemizi nasıl avantajlı konuma getiririz bunun hesabını yapıyoruz." dedi.

İhracat rakamlarının hedeflendiği şekilde 250 milyar doları aştığını dile getiren Varank, otomotiv, makine, kimya, mobilya, tekstil gibi sektörlerle bu başarıyı elde ettiklerini aktardı.

Özel sektörün başarılarının anahtarının cevval girişimcilerin mücadeleci ruhunda saklı olduğunu kaydeden Varank, şöyle devam etti:

"Diğer taraftan burada devletin ön açıcı rolünü, destekleyici uygulamalarını da mutlaka göz ardı etmememiz gerekiyor. Biz imalat sanayini ülkemizin kalkınmasının, vatandaşlarımızın refahının bir teminatı olarak görüyoruz. Bu manada Türkiye'nin üretim üsleri olan organize sanayi bölgelerinin niceliğinin ve niteliğinin artırılması noktasında önemli destekleri biz bakanlık olarak veriyoruz. Şu anda bakanlığımızın gerçekten ciddi gayretleriyle Türkiye'de organize sanayi bölgesi olmayan il kalmadı. Organize sanayi bölgelerimizin sayısı 341'e yükseldi. Ancak Cumhurbaşkanımız her zaman ne diyor? Bizim meşhur bir sloganımız var, 'Durmak yok, yola devam.' Bizim cevval sanayicilerimize emin olun artık 341 organize sanayi bölgesi yetmiyor, herhalde 400 de yetmeyecek. Hamdolsun şu anda Türkiye'de yatırım iştahı tarihin en üst seviyelerinde. Sanayicimiz bizi nerede görse hep aynı şekilde bize sorular yöneltiyor; 'Sayın Bakanım bizim araziye ihtiyacımız var, bize yardımcı olabilir misiniz? Bize lütfen yatırım yapacak, yer gösterin' diyor. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin bu durum bu şekilde."

- "VATANDAŞIMIZA KİM DOĞRU HİZMET EDİYOR, KİM HİZMET EDEMİYOR BUNLARI DİLE GETİRECEĞİZ"

Bakan Varank, yatırımlar anlamında muhalefetin karamsarlık ortamı oluşturmaya çalıştığını belirtti.



Türkiye'nin birçok yerinde 44 yeni organize sanayi bölgesi için yer seçim çalışmalarına devam ettiklerini bildiren Varank, "Bize görüş vermeyen kurumların pozitif görüş verdiğini kabul edeceğiz, biz yolumuza devam edeceğiz. Biz kimsenin üç ay, beş ay görüş vermesini bekleyemeyiz. İnşallah yeni organize sanayi bölgeleriyle bir nebze olsun yatırım yeri bulma konusunda bir rahatlama yaşayacağımıza inanıyoruz. Biz iktidara gelmeden önce çevresinde İstanbul, Bursa, Kocaeli gibi önemli sanayi şehirlerinin bulunduğu Yalova'da bir tane bile organize sanayi bölgesi yoktu. Hamdolsun son 20 yılda verdiğimiz desteklerle Yalova'daki organize sanayi bölgesi sayısı 4'e yükseldi. Bugün bu organize sanayi bölgelerinde 4 binin üzerinde vatandaşımız istihdam ediliyor." bilgisini verdi.

Varank, 620 hektar büyüklüğündeki Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin yeşil vizyonuyla yatırımlarını tamamladığında çevreci bir altyapıya sahip olacağını belirtti.

Burada ilk fabrikaların temellerinin kısa süre önce atıldığını anlatan Varank, şöyle konuştu:



"Başkana sordum, 'İnşallah ilk açılışları nisan ayı gibi yaparız' dedi. İnşallah ilk açılışlar hazır olduğunda nisanda da Yalova'mızı ziyaret edelim, onu da hep birlikte mutlu, mesut bir şekilde açılışlarını gerçekleştirelim. Bu yeşil vizyonu sayesinde şu anda bu inşaatı devam eden tesisler, daha az kaynak tüketen ve enerjiyi verimli şekilde kullanan yapılar şeklinde inşaatları devam ediyor. Binalar tamamladığında Türk Standardları Enstitüsünün yeşil bina sertifikasyonuna da buradaki tesisler sahip olacak. Bu organize sanayi bölgemizde sürdürülebilir su yönetimi için bir baraj, yağmur suyunun kullanılması için altyapı, sokak aydınlatmalarında yenilenebilir enerji, akıllı elektrik araç otopark projeleri, sıfır atık yönetim sistemi, laboratuvarlar, enstitüler, fakülte ve meslek lisesi binaları yer alacak. Bu manada bu organize sanayi bölgesinin vizyoner yaklaşımları tüm organize sanayi bölgeleri için bir pusula niteliğinde olmalıdır."

Varank, yerel yönetim anlayışını doğru şekilde sürdürmeyen belediye yönetimleri bulunduğuna dikkati çekti.

Bunu örneklerle açıklayan Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ben buraya Eskişehir'den geldim. Eskişehir'in neredeyse çok az bir kısmında yağmur suyu atık altyapısı mevcut. Hatta Yunus Emre Caddesi var, belki Eskişehirliler vardır burada, Eskişehir'in merkezinde bir cadde ve şu anda orada kanalizasyon sistemi yeterli olmadığı için vidanjörler şehrin içine gelip kanalizasyonla ilgili sıkıntıları gidermeye çalışıyor. Şimdi sorsanız diyorlar ki 'Biz çok iyi belediyecilik yapıyoruz.' Yahu sen kanalizasyonu Eskişehir'in merkezinde halledememişsin. Bak nasıl iş yapılır görmek istiyorsan gel biz sana vizyonu gösterelim, organize sanayi bölgesinde gösterelim. Nasıl burada altyapıları kuruyoruz, geleceğe dönük burada planlamalar yapıyoruz; biz size bunları öğretiriz. Yeter ki vatandaşımız sıkıntı çekmesin. Bunları söylediğimde de bana kızıyorlar, diyorlar ki 'Sayın Bakanım siz niye siyaset yapıyorsunuz?' Niye siyaset yapmayacağım? Biz tabii ki AK Parti'nin bir üyesi olarak siyaset de yapacağız, vatandaşımıza kim doğru hizmet ediyor, kim hizmet edemiyor bunları dile getireceğiz."

- TSE TEST-KALİBRASYON MERKEZİ

Bakan Varank, Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin "Tümleşik Haberleşme ve Güvenlik Sistemi" adlı projesinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2023 yılı Yatırım Programı'na yeni proje olarak dahil edilmesi konusunu Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığına teklif ettiklerini söyledi.

TSE Test-Kalibrasyon Merkezi için de temel atma töreni gerçekleştirdiklerini belirten Varank, şunları aktardı:

"Nitelikli İstihdam Merkezinin amacı; sanayicilerimizin en önemli sorunlarından olan, doğru çalışanı bulma ihtiyaçlarını karşılamak olacak. Bu kapsamda 2 bin 40 metrekarelik alanda 10 derslik ve iki bilgisayar laboratuvarlarıyla yerinde eğitimler vermek üzere burada yenilikçi bir merkezi kurmuş olacağız. Bu merkez teorik eğitimden ziyade doğrudan istihdama yönelik pratik eğitimleri içermiş olacak. Eğitimler sonucunda verilecek sertifikalarla yılda yaklaşık 2 bin 800 vatandaşımızın istihdam edilmesi bekleniyor. Bu merkezde firmalarımıza dönük yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve yalın dönüşüm alanlarında da danışmanlık hizmetleri verilecek. 14 milyon liralık bütçeyle hayata geçecek bu projenin 6 milyon liralık kısmını Doğu Marmara Kalkınma Ajansı olarak biz karşılamış olacağız ve burada inşallah yine tüm organize sanayi bölgelerine örnek olacak bir merkezi kurup istihdama ciddi katkılar sağlamış olacağız."

Test altyapısı alanındaki eksiklikleri gidermek için çalışmalar yaptıklarını anlatan Varank, merkezin Marmara Bölgesi genelinde makine, otomotiv, tersane, deniz ve demir yolu ulaşım sektörlerine hitap edecek bir yer olacağını dile getirdi.

Bölgede daha önce yapılamayan testlerin yapılmasına imkan sağlayacak bir yer inşa ettiklerini ifade eden Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir taraftan firmalarımızın zamandan tasarruf etmesini sağlarken diğer taraftan da paramızın yurt içinde kalmasını sağlamış olacağız. Türkiye'de daha önce yapılmayan koltuk yanmazlık deneyleri bu merkezde gerçekleştirilecek. İlerleyen yıllarda koltuk-sled testlerine yönelik yeni adımlar atılacak, iskele imalatçılarının ihtiyaç duyduğu deneyler buradaki laboratuvarlarda gerçekleştirilecek. Burada senelik yaklaşık 20 bin test ve kalibrasyon hizmeti tüm sektöre verilecek. İki merkezinde sanayicilerimizin çok önemli ihtiyaçlarının karşılanmasına cevap vereceğine yürekten inanıyorum."

Müteahhitten inşaatların yapımının 7 ayda bitirilmesi sözünü alan Varank, sahneye getirilen butonla temel atma işlemini gerçekleştirdi.

Programa, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Direnç Özdemir ile diğer ilgililer katıldı.