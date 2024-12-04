Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı projesinin bir bölümünün 2026'da, tamamının ise 2027 yılında bitirileceğini belirtti.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2002'den beri demir yollarında yük ve yolcu taşımacılık oranlarının arttırıldığını kaydetti.

İzmir'de birçok mega projenin hayata geçirildiğini ifade eden İnan, yüksek hızlı trenin de İzmirlilerin hizmetine girmek üzere inşa edildiğini anlattı. İnan, Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı projesinin bir bölümünün 2026'da, tamamının ise 2027 yılında bitirileceğini kaydederek, şunları belirtti:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız projeyi yakından takip ediyor. İnşallah İzmir'imize de hizmet edecek böyle mega bir proje, 2027 yılı içerisinde şehrimize kazandırılacak. İzmir'de doğup büyümüş genç bir milletvekili olarak bu tren hayata geçirildiğinde İzmirli genç kardeşlerimin hayatına çok olumlu etki edeceğini düşünüyorum."

Ankara-İzmir arası ulaşım süresinin de 3,5 saate düşeceğini dile getiren İnan, "Ankara-İzmir arası hat tamamlandığında yılda yaklaşık 15 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşınılacağı Bakanlığımız tarafından öngörülüyor. İzmir'den başkent Ankara'ya gitmek isteyen bir kişi artık 14 saatte değil, 3,5 saatte gidebilecek." ifadelerini kullandı.

İnan, projenin tamamlanmasıyla İzmir'in yanı sıra Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar'ın Ankara'ya daha da yakınlaşacağını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hem normal tren hem de kara yoluna göre daha konforlu ve hızlı olduğu için avantaj sağlayacak, iç turizmi arttıracak ve bölgedeki ekonomiyi canlandıracak. Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa ve İzmir illerimizde yaklaşık 7 milyon vatandaşımız yaşıyor. Açılacak bu hat ile milyonlarca vatandaşımız doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacak."



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