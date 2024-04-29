144 milyar dolara ulaşacak! Türkiye dünyada ilk 5'in içerisine girdi

Türk Hava Yollarının (THY) Aralık 2023'te verdiği 150 adet A321neo ve 80 adet A350 kesin uçak siparişinin kutlanması amacıyla THY Genel Müdürlüğü'nde etkinlik düzenlendi.

THY, Airbus ve Rolls-Royce tarafından gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, THY'nin kısa süre önce Airbus ile 80 adedi kesin ve 25 tanesi satın alma hakkı olmak üzere toplam 105 adet A350; 150 adedi kesin ve 100 tanesi satın alma hakkı olmak üzere toplam 250 adet A321neo uçak satın alım anlaşması imzaladığını hatırlattı.

Rolls-Royce firması ile A350 uçaklarının motor bakım hizmeti ve yedek motorlarının temin edilmesi yönünde anlaşmaya varıldığını belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca, söz konusu uçak alımları kapsamında Airbus ve Rolls-Royce ile Rekabetçi Endüstriyel İş Birlikleri konusunda da müzakereler yapıldı. THY, Airbus ve Rolls-Royce arasında ülkemize yeni iş paketleri getirilmesi ve yerli havacılık servis sağlayıcıları ve parça üreticilerinin bu firmalarla buluşturularak ülkemizin havacılık alanındaki üretiminin artırılması konusunda da mutabık kalındı."

Bakan Uraloğlu, Airbus ve Rolls-Royce firmalarının üst düzey yöneticileri ile hem THY'nin hem de Türk havacılık firmalarının kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik belirlenecek stratejiler, potansiyel işbirlikleri ve hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar için düzenlenen toplantılar vesilesiyle bir araya geldiklerini söyledi.

- "İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 3 PARALEL PİSTTE AYNI ANDA 3 UÇAK İNİP KALKABİLECEK"



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 2002 yılından bugüne kadar havacılık alanında hayata geçirilen projelerden ve yapılan yatırımlardan bahsederek, iç hatlardaki aktif havalimanı sayısının 57'ye yükseldiğini, 2053'e kadar bu sayıyı 61'e çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Hava ulaştırma anlaşması bulunan ülke sayısının 174'e, uçuş yapılan ülke sayısının ise 131'e yükseldiğini dile getiren Uraloğlu, 346 noktaya uçuş yapıldığını ifade etti.

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın son yıllarda kırdığı yolcu rekorlarına değinerek, şu bilgileri verdi:

"Avrupa birincisi olan İstanbul Havalimanı'mızda günlük ortalama 1386 uçuş gerçekleştiriyoruz. Geçen haftaki ortalamamız yaklaşık 1450 civarında gerçekleşti. Avrupa'da ilk kez İstanbul Havalimanı'mızda hayata geçirilecek 3 paralel piste aynı anda 3 uçağın inip kalkmasını da inşallah bu yıl içerisinde deneyimleyeceğiz ve hayata geçireceğiz. Bu sistem hayata geçtiğinde İstanbul Havalimanı'nın bir daha birinciliği de kimseye kaptırmayacağından hepimiz emin olabiliriz."

- "TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİMİZİN GÖKYÜZÜNDEKİ EN GÜÇLÜ TEMSİLCİSİ THY'DİR"



Bakan Uraloğlu, THY'nin, 20 Mayıs 1933'te 5 uçak ve 30'dan az çalışanla başlayan serüveninin, bugün dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolu olarak devam ettiğini belirterek, şirketin 91 yıllık bilgi birikimi, modern altyapısı ve 440 uçaklık zengin filosuyla bugün neredeyse tüm dünyayı kanatları altına aldığını vurguladı.

Havacılık sektöründeki hedeflerine ulaşmada THY'nin önemine işaret eden Uraloğlu, "Bu hedeflere kısa sürede ulaşabilmek için yöneticilerinden teknisyenine tam anlamıyla kenetlenmiş bir THY emin adımlarla yoluna devam edecektir. Hiç şüphesiz Türkiye'nin en büyük markası olan THY 85 milyon insanımızın gurur kaynağıdır. Sizlerin bu motivasyonla çalışarak önümüzdeki hedefleri yakalayacağınıza da gerçekten eminim. Unutmayalım ki Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin gökyüzündeki en güçlü temsilcisi THY'dir." şeklinde konuştu.

- "THY TÜRKİYE EKONOMİSİNE 56 MİLYAR DOLAR KAZANDIRDI"



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Turkish Cargo'nun, geçen yıl taşıdığı ücretli kargo miktarını yüzde 16 artırarak dünyanın en büyük dördüncü hava kargo taşıyıcısı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'yi tüm ulaşım modlarında bir merkez haline getirmek için gayret ve azimle çalıştıklarını dile getiren Uraloğlu, "Bu nedenle THY'nin global pazardaki rekabet gücünü daha da artırmak zorundayız. Biliyoruz ki THY, kıtalararası yolcu akışından daha büyük pay almak için hem Avrupa hem de Orta Doğu menşeli dev hava yolu firmalarıyla kıyasıya rekabet halindedir. Bu rekabet kapsamında THY uçuş filosunu da her daim genç tutmayı planlıyor." dedi.

- "THY'NİN 2033 HEDEFİ 813 UÇAK VE 171 MİLYON YOLCU"



Bakan Uraloğlu, THY'nin tedarik zinciri, turizm ve diğer dolaylı katkılarla Türkiye'ye ekonomik olarak 56 milyar dolar kazandırdığını ve 2024 hedefinin 63 milyar dolar olduğunu belirterek, gelecek 10 yıllık plan kapsamında bu katkının 144 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini kaydetti.

THY'nin 2033'e kadar uçak filosu büyüklüğünü 813'e, yolcu sayısını da 171 milyona çıkarmayı ve 3,9 milyon ton kargo taşımayı hedeflediğini aktaran Uraloğlu, şirketin dijitalleşme hususunda hava yolları arasında dünyada ilk 3'e girmeyi ve Karbon Nötr Havayolu olmayı planladığını ifade etti.

Uraloğlu, THY'nin hızla büyüyen bir hava yolu şirketi olduğunu, İstanbul'un da havacılık alanında global çapta önemli bir ulaşım üssü haline geldiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"THY ile Airbus ve Rolls-Royce firmalarının karşılıklı kazanımlara dayanan çok uzun soluklu bir geçmişleri olduğu da bir gerçek. Bu uzun süreli ilişkiler elbette karşılıklı güvenin sonuçları. İşte bu güven ortamını kazan-kazan ilkesine dayalı yeni atılım ve yatırımlarla taçlandırarak uzun dönemli işbirliklerimize yenilerini de eklemeliyiz. Böylece havacılık alanında hep rekorlarla geride bıraktığımız son 22 yıl gibi 2024 yılında da sizlerin çabaları ve desteğiyle inşallah yine rekorlara imza atacağımıza canı gönülden inanıyorum."