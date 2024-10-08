Romanya Kara Kuvvetleri, ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda Türk zırhlısı Cobra II Hafif Zırhlı Taktik Tekerlekli Aracı satın alma kararı verdi. Söz konusu araçların bir kısmının Türkiye'de bir kısmının ise Romanya'da üretileceği bildirildi. Anlaşmanın bedelinin 940 milyon dolar olduğu belirtildi.

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ABD merkezli medya kuruluşu Defense News, Romanya'nın kara kuvvetleri için Cobra II Hafif Zırhlı Taktik Tekerlekli Aracını seçtiğini gündemine aldı. Savunma alanında haber yapan ABD basını Defense News, Romanya'nın Türkiye'den toplamda 1.059 adet Cobra II siparişi verdiğini yazdı.

Anlaşmada yer alan plana göre, ilk 278 araç Türkiye'de üretilecek, geri kalanı ise Romanya'da yerel şirketler tarafından işletilen bir tesiste üretilecek. Türkiye'deki şirketten yapılan açıklamayı aktaran ABD basını, şirketin planlanan satışın yaklaşık 4,263 milyar RON (940 milyon dolar) değerinde olduğunu belirttiğini yazdı.

Haberde Romanya Milli Savunma Bakanlığı'nın Cobra II tedarikini devlet savunma şirketi Romtehnica'ya verdiği belirtildi.

ÇOK SAYIDA TEDARİK PLANI VAR

Söz konusu Cobra II anlaşmasının Bükreş'in ülkenin kara kuvvetleri için bir dizi büyük tedariki ilerletmesiyle geldiği aktarıldı. Bükreş'in kara kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda olan ve satın almayı planladığı envanterler arasında; yeni paletli piyade savaş araçları, tanklar ve tekerlekli motorlu obüsler yer alıyor.

Romanya, geçtiğimiz Haziran ayında Güney Kore'nin Hanwha Aerospace şirketinden 54 adet K9 Thunder 155 mm paletli kundağı motorlu obüs satın almıştı.

Defense News'e açıklama yapan Bükreş merkezli güvenlik ve savunma analisti Alexandru Georgescu, eleştirilerin odağı haline gelen Romanya Savunma Bakanlığının yabancı tedarikçilerin yerel savunma tesisleriyle işbirliği tekliflerine büyük önem verdiğini söyledi.

Georgescu ayıca Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden savaşının Bükreş'i "küçük ve genel olarak ihmal edilmiş Rumen savunma sanayini" güçlendirmeye teşvik ettiğini ifade etti.

COBRA II NEDİR?

Cobra II, 14,5 tona (31.967 lbs) kadar brüt ağırlığa sahip ve 360 hp kapasiteli turbo şarjlı bir dizel motorla çalışıyor. Türk üreticinin verilerine göre araç, sürücü ve komutan dahil olmak üzere toplam 11 kişiyi taşıyabiliyor.

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