147 bin konuta 'değerli' vergi

Değeri 5 milyon lira ve daha yüksek olan konutlardan alınması planlanan Değerli Konut Vergisi’nin, Türkiye genelinde 147 bini aşkın konutu etkilemesi bekleniyor. ‘Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi’ alınmasını hedefleyen ve bazı vergi kanunlarında değişiklik içeren kanun teklifinin ilk 31 maddesi önceki gece TBMM Komisyonu’ndan geçerken tasarı, konutunun değeri 5 milyon ile 7.5 milyon lira arasında olanlardan yıllık binde 3 oranında, 7.5 milyon ile 10 milyon lira arasında olanlaran binde 6 oranında, 10 milyon lira üzerinde olanlardan yıllık yüzde 1 oranında Değerli Konut Vergisi alınmasını öngörüyor.

İSTANBUL ÖNDE

Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa’nın değerli konutlara ilişkin araştırmasına göre,değeri 5 milyon lira ve daha yüksek olan konut sayısı ülke genelinde 35 ilde 147 bin 256 adedi buluyor. Bu alanda başı 121 bin 42 adetle İstanbul çekerken, kentteki toplam konut sayısının yüzde 2’si 5 milyon lira ve daha yüksek değer taşıyor. Bu alanda ikinci sırada 11 bin 38 adet konutla Muğla gelirken, onu 8 bin 118 konutla İzmir, 2 bin 15 konutla Antalya, bin 41 konutla Ankara, 632 konutla Sakarya, 495 konutla Kocaeli, 473 konutla Bursa, 381 konutla Balıkesir takip ediyor.

EN DEĞERLİ BEYKOZ

İstanbul’da 121 bin 42 adet konut söz konusu şartı taşırken, bu alanda başı 27 bin 847 adetle Beykoz çekiyor. İlçedeki konutların yüzde 27’sinin 5 milyon lira ve daha yüksek değerde olduğu tahmin ediliyor. Beykoz’u 19 bin 177 adetle Beşiktaş, 16 bin 992 adetle Sarıyer, 8 bin 545 adetle Üsküdar, 7 bin 105 adetle Bakırköy, 5 bin 891 adetle Kadıköy, 5 bin 171 adetle Büyükçekmece takip ediyor. Eyüpsultan’da 4 bin 491 adet, Beyoğlu’nda 2 bin 609 adet, Şişli’de 2 bin 545 adet, Kartal’da bin 264 adet, Çekmeköy’de bin 49 adet konutun değeri 5 milyon lirayı aşıyor. Söz konusu vergiden Arnavutköy’de 956, Tuzla’da 743, Silivri’de 632, Çatalca’da 532, Adalar’da 479, Zeytinburnu’nda 424, Başakşehir’de 412, Beylikdüzü’nde 308, Pendik’te 217, Ümraniye’de 149, Şile’de 146, Fatih’te 112, Esenyurt’ta 111 konutun etkilenmesi bekleniyor. Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Esenler, Sancaktepe ve Sultangazi’de 5 milyon lira ve daha yüksek değerli konut araştırmalara göre bulunmuyor.