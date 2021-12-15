15 Aralık 2021 Çarşamba 11:27 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 11:27

Evde bakım maaşı yatan iller, ödeme alacak olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Devletin özel bakım gerektiren vatandaşlar için sağladığı evde bakım maaşı yatan iller Aralık 2021 ayı için belli oldu. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca verilen evde bakım parasından yararlanan vatandaşlar il il sorgulamalarını e devlet ve sms üzerinden yapabiliyor. Peki 15 Aralık 2021 evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte Evde bakım maaşı yatan iller listesi

15 ARALIK 2021 EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşı ödemleri Aralık ayının 15'i itibariyle resmen başladı. Ödemeler her ayın 15'i ile 30'u arasında hesaplara yatıyor. Evinde yaşlı, hasta, bakıma muhtaç kimselere bakan kişilere evde bakım maaşı ödemesi yapılıyor.

Aralık ayı evde bakım maaşı; Edirne, Tokat, Çanakkale, Ordu, Diyarbakır, Antalya, Karabük, Osmaniye, İstanbul, Zonguldak, Uşak, Kocaeli, Balıkesir, Konya, Samsun, Niğde, Bilecik, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Manisa, Sakarya, Malatya, Çorum, Bursa, Gaziantep, Giresun'da yatırılmaya başlandı. Diğer illerde de ilerleyen günlerde yatırılması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

İllere göre farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşı, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından yükselecek. 2021 yılı için bin 797,97 TL olarak ödenen evde bakım maaşı, 2022 asgari ücret zammı ile birlikte yeni yılda artacak.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde Bakım Parası Başvurusu için bazı gereken belgeler mevcut. Bunlar bakıcının TC Kimlik fotokopisi, engelli raporu, kimlik belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğrafdır. Bu belgelerle beraber bulunduğunuz ildeki Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne başvurmanız durumunda Evde Bakım Parası'ndan yararlanılabilir.