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Ekonomi

1,5 ay çalışıyorlar: Saatte 2 bin TL kazanıyorlar!

Ordu'da geçen haftalarda hasadına başlanan ve harmanlara getirilen fındıkta patoz mesaisi devam ediyor. Yılda yaklaşık 1,5 ay çalışan patozcular, bir saatlik çalışma ücretinin 2 bin TL olduğunu belirtiyor.

IHA23 Ağustos 2023 Çarşamba 09:38 - Güncelleme:
1,5 ay çalışıyorlar: Saatte 2 bin TL kazanıyorlar!
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Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynaklarından birisi olan fındık, resmi olarak sahil kesimlerinde 12 Ağustos tarihinde toplanmaya başlandı. Orta ve yüksek kesimlerde hasat devam ederken, fındıklarını harmana getirip kurutan üreticilerin kabuğundan ayırmak için patoz mesaisi sürüyor.

Zorlu çalışma şartları olan ve her yıl ortalama bir buçuk ay kadar gece-gündüz çalışan, diğer günlerde farklı işler ile uğraşan patozcular için de mesai yoğun bir şekilde sürüyor. Güneşli hava ve işlerinin gereği toz içerisinde çalışan patozcular, geçen yıl bin TL olan saatlik çalışma ücretini, bu yıl 2 bin TL olarak belirledi.

"SEZON MESAİMİZ YILDA BİR BUÇUK AY SÜRÜYOR"

İsmail Yini isimli patoz sahibi bu yıl rekoltenin düşük olduğunu söyledi. Mahsul az olduğu için üreticinin memnun olmadığını, harmanlarda daha az çalıştıkları için kendilerinin de sezondan beklentilerini alamadıklarını ifade eden Yini, "Fiyatlarda oynamak zorunda kaldık, daha uyguna çalışıyoruz. Şuanda maliyetler karşısında 2 bin 500 TL'den aşağı makine kurmamamız gerekiyor. Yaklaşık 25 gün daha mesaimiz devam eder, gece-gündüz uyku olmadan çalışıyoruz" diye konuştu.

"RANDIMAN GEÇEN YILA GÖRE ZAYIF"

Fındık üreticisi Yılmaz Akçay ise sezonun fındığını kazasız bir şekilde toplayıp patoz işlemini de tamamladıklarını belirterek, "İnşallah gelecek sezonda da nasip olur. Hava sıcaklıkları iyi gidiyor, çabuk kuruturuz. Randıman geçen yıla göre zayıf ama buna da şükür. Hızlı bir şekilde kurutup çuvallara koyduktan sonra depomuzda bekletiriz" ifadelerine yer verdi.

  • fındık patozu
  • hasat
  • Ordu

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