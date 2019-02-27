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15 bin polis alımı 2019 ne zaman yapılacak? Polis alımı başvuru tarihi Bakan Soylu açıkladı

2019’da 15 bin polis alımı ne zaman yapılacak? Bakan Soylu, “İstanbul'daki bekçi sayısı 5 bin olacak.10 bin polis alıyorduk. Sayıyı dün akşam 15 bine çıkardık.15 bin polis alacağız. Bunun büyük bir bölümünü de İstanbul’a vereceğiz' dedi. Bu açıklamanın ardından polis olmak isteyen binlerce vatandaş Polis alımı için ne zaman başvuru yapılacağını araştırmaya başladı. Peki polis alımı ne zaman? 2019 polis alımı için başvurular ne zaman alınacak? Polis alımı için şartlar neler? Son bilgileri haberimizde görebilirsiniz

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15 bin polis alımı 2019 ne zaman yapılacak? 10 polis alımını 15 bine çıkardıklarını açıklayan İçişleri Bakanı Soylu’nun müjdeli haberinin ardından Türkiye’nin dört bir yanında polis olmak isteyen binlerce vatandaş harekete geçti. Polis adayları alım için ne zaman başvuru yapılacağını araştırmaya başladı. Peki polis alımı ne zaman? 2019 polis alımı için başvurular ne zaman alınacak? Polis alımı için şartlar neler?  Son bilgileri haberimizde görebilirsiniz..

 
BAKAN SOYLU AÇIKLADI: 15 BİN POLİS ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
 
"Bekçi sistemi Cumhurbaşkanımızın ürettiği bir sistem. Vatandaşımız rahat uyurken bekçi görev başında olacak dedi ve hemen 10 bin bekçi alımı yaptık. İstanbul’a 2 bin 800-2 bin 900 bekçi verdik. Şimdi İstanbul’a bin 200 veya bin 250 bekçi daha veriyoruz. Toplamda 4 bin bekçi olacak. Dün akşam belirledik 8 bin bekçi çıkıyor, mart ayında binini İstanbul’a veriyoruz. Böylelikle İstanbul'daki bekçi sayısı 5 bin olacak.10 bin polis alıyorduk. Sayıyı dün akşam 15 bine çıkardık.15 bin polis alacağız. Bunun büyük bir bölümünü de İstanbul’a vereceğiz" 
 
Polis alımının ne zaman yapılacağına dair henüz bir açıklama yapılmazken, detayların ilerleyen haftalarda belirlenmesi bekleniyor.
 

"GÜVENLİK BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR BUNDAN VAZGEÇMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"
 
 Bakan Soylu, "Bekçi sistemi Cumhurbaşkanımızın ürettiği bir sistem. 'Vatandaşımız rahat uyurken bekçi görev başında olacak dedi' ve hemen 10 bin bekçi alımı yaptık. İstanbul'a 2 bin 800-2 bin 900 bekçi verdik. Şimdi İstanbul'a bin 200 veya bin 250 bekçi daha veriyoruz. Toplamda 4 bin bekçi olacak. Dün akşam belirledik 8 bin bekçi çıkıyor Mart'ta, binini İstanbul'a veriyoruz. Böylelikle İstanbul'daki bekçi sayısı 5 bin olacak.10 bin polis alıyorduk. Sayıyı dün akşam 15 bine çıkardık. 15 bin polis alacağız. Bunun büyük bir bölümünü de İstanbul'a vereceğiz." İfadelerini kullandı.

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