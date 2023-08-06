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Ekonomi

1,5 milyar dolara yükseldi! Temmuz ayında yüzde 33 arttı

Ege Serbest Bölgesi'nin ocak-temmuz dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,35 artarak 1,5 milyar dolara yükseldi.

AA6 Ağustos 2023 Pazar 10:45 - Güncelleme:
1,5 milyar dolara yükseldi! Temmuz ayında yüzde 33 arttı
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Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ'den (ESBAŞ) yapılan açıklamaya göre, bölgenin ihracatı temmuz ayında yüzde 33 arttı.

Ocak-temmuz dönemindeki ihracat ise yüzde 14,35 yükselerek 1,5 milyar dolara çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, bölgenin ticaret hacminde ve ihracatında temmuz ayında kaydedilen yüksek artış oranlarının küresel ticaretteki durgunluk döneminde gerçekleştiğine dikkati çekti.

Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Ticaret Örgütü'nün Dünya Ticareti İstatistikleri İncelemesi 2023 Raporu'nda da belirtildiği gibi; 2022 yılında küresel ticaretteki cılız da olsa büyümeye karşılık, jeopolitik gerilimler, inatçı yüksek enflasyon ve sıkılaşan finansal koşulların tüketim ve yatırımları baskılamasından kaynaklı olarak bu yıl küresel ticaret önceki yıldan daha kötü bir performans gösteriyor. Aslında, pandeminin ardından Ukrayna'daki savaş, enflasyon, parasal sıkılaşma ve iyice yaygınlaşan borç sıkıntılarıyla birlikte 2020 yılından itibaren küresel ticarette başlayan yavaşlama üç yıldır devam ediyor. Buna rağmen Ege Serbest Bölgesi ticaret hacmini 2021 yılında yüzde 21,56 ve 2022 yılında yüzde 13,49 artırabildi. Son iki yıldaki ihracat artışı ise yüzde 16 ve yüzde 10 gibi çift hanelerde gerçekleşti. Rakamların da gösterdiği gibi bölgemiz son 3 yıldır küresel ekonomideki kötü gidişattan pozitif ayrışmayı başardı."

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