1,5 milyar dolarlık Sırbistan örneğini verdi: Türkiye bu anlamda muazzam bir yerde

Londra Menkul Kıymetler Borsası Orta ve Güney Avrupa Başkanı Axel Kalinowski, uluslararası toplumun sürdürülebilir yeşil projelerin finansmana ayıracak çok fazla parası olduğunu belirtti. Türkiye'nin bu konudaki konumuna dikkat çeken Kalinowski, "Türkiye bu anlamda bu finansmandan faydalanma ve yatırım gerçekleştirme konusunda muazzam bir yerde." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla düzenlenen "İklim Ekonomisi Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi" İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda devam ediyor.

KALİNOWSKİ: TÜRKİYE BÜYÜK BİR BAŞARI HİKAYESİNE DÖNÜŞEBİLECEK BÜTÜN UNSURLARA SAHİP

Zirve kapsamında gerçekleştirilen "Ekonomiye Geçişte Tahvil, Kredi, Borsa ve Fonlarda Yeşil Dalga" başlıklı oturumda, Londra Menkul Kıymetler Borsası Orta ve Güney Avrupa Başkanı Axel Kalinowski, KPMG Türkiye Sermaye ve Borç Danışmanlığı Hizmetleri Şirket Ortağı Orhan Turan ile ⁠Globaltürk Capital Kurucu ve Yönetici Ortağı Barış Öney panelist olarak yer aldı.

Axel Kalinowski, buradaki konuşmasında, Londra Menkul Kıymetler Borsası olarak Türkiye'de harika ilişkileri olduğunu ifade ederek, kendisinin ne zaman Türkiye'ye gelse çalışan kalitesinden ve girişimcilik ruhundan fazlasıyla ilham aldığını dile getirdi.

Türkiye'nin büyük bir başarı hikayesine dönüşebilecek bütün unsurlara sahip olduğunu belirten Kalinowski, özellikle İstanbul Finans Merkezi'nin kendilerinin en değerli paydaşlarından biri olduğunu söyledi.

Kalinowski, İstanbul Finans Merkezi'nin geçen yıl sürdürülebilirlik tahvili ihraç ettiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Borsamızda bu tahvil 750 milyon dolarlık bir bütçeye ulaşmıştı. Sürdürülebilirliğe ilişkin finansman projelerinde, İstanbul'u daha yeşil hale getirmek için, bu şehirdeki yatırımlara katkı sağlamak için çok güzel bir ilişkiye sahip olduğumu söyleyebilirim. Sırbistan'da da 1,5 milyar dolarlık tahvil ihracatı gerçekleştirilmişti. Uluslararası toplumun sürdürülebilir yeşil projelerin finansmana ayıracak çok fazla parası var. Türkiye bu anlamda, bu finansmandan faydalanma ve yatırım gerçekleştirme konusunda muazzam bir yerde."

Türkiye'nin sürdürebilirlik konusunda hikayesi olduğunu ifade eden Kalinowski, "Türkiye'de yapılacaklardan çok daha fazlasını da yapabiliriz. Uluslararası topluluğun, Türkiye'nin neler yapmak istediğini anlaması konusunda biraz daha yol katetmeliyiz. Türkiye mesela bir üretici ülke, teknolojiyi geliştiren ve üreten bir ülke, yeşil enerjisi olan bir ülke. Birçok ülkede bu durum böyle değil." şeklinde konuştu.

"FİRMALAR NEYİ RAPORLAMASI GEREKTİĞİNİ BİLMELİ, ŞEFFAF OLMALI"

Kalinowski, Türkiye'nin dünyadaki en büyük güneş enerjisi tesisine sahip olduğunu aktararak, Türkiye'nin yeşil sermaye seviyesinin daha fazla olması gerektiğini, bu noktada uluslararası camiayla daha fazla etkileşimde bulunulması gerektiğini ifade etti.

Kalinowski, sürdürebilirlik fonlarının Türkiye'ye gelmesi konusundaki zorluklara ilişkin şunları söyledi:

"Uluslararası normlara uygun standartların Türkiye'de uygulanması ve bunun bir gereklilik haline gelmesi, firmaların raporlama yapması gerçekten de Türk firmalarının uluslararası arenada aktif olmaları için çok önemli bir fırsat sunuyor. Şimdi burada ihtiyaç olan makro ekonomik stabilite... Volatiliteyi geride bırakmak, yüksek enflasyon seviyesini geride bırakmak önemli. Çünkü bunlar uluslararası yatırımcılar için soru işareti oluyor. Uluslararası yatırımcılar buradaki fırsatı da biliyorlar, farkındalar. Türkiye'de bizim ihtiyacımız olan şey şu; bizim bir ekonomik bir patlamaya ihtiyacımız yok, istikrara ihtiyacımız var. İstikrar güveni beraberinde getirecektir, güveni tahsis edecektir, öyle olduğu zaman da sermaye gelecektir. Ama Türkiye'nin karşılaştığı zorluk diğer bütün ülkelerin karşılaştığı zorlukla aynı. Bu anlamda, firmalar neyi raporlaması gerektiğini bilmeli, şeffaf ve karşılaştırılabilir olması gerekiyor."

Zirve kapsamında gerçekleştirilen "Enerji Sektörünün Sürdürülebilir Finansmana Ulaşımı ve Türkiye'deki Durum" başlıklı oturumda ise enerji dönüşümündeki ilerlemede sürdürülebilir finansmanın rolü değerlendirildi. Oturuma, Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Arıoğlu, Maxxen Kurucu Ortağı Ayhan Şahin, Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, Lydia Holding Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Kaya ve GENSED Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir katıldı.