Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Ardventure TEKMER, sunduğu fiziki mekan, mentorluk ve yatırım fonlarına erişim imkanlarıyla, bilgi ve iletişim teknolojileri, yazılım, dijitalleşme, yapay zeka, fintech, blokzincir, oyun teknolojileri, siber güvenlik, akıllı şehirler, e-ticaret gibi alanlarda yenilikçi fikirlerin girişimlere, girişimlerin küresel markalara dönüşmesi için güçlü bir zemin oluşturacak" dedi.

Ardventure Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin (TEKMER) açılış töreni Koç İkiz Kuleler'de düzenlendi. Törene, Bakan Kacır, Ankara Valisi Vasip Şahin, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı (KOSGEB) Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ve sektör temsilcileri katıldı. Program özelinde hazırlanan videonun seyredilmesinin ardından açılış konuşmaları ile program devam etti.

"113 TEKNOPARKTA 12 BİNE YAKIN FİRMAMIZ İNOVASYON ODAKLI ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYOR"

Son 23 yılda hayata geçirdikleri eser ve hizmetlerle yüksek teknoloji üreten, geliştiren ve ihraç eden Türkiye'yi inşa ettiklerini vurgulayan Bakan Kacır, "Bu yolculuğun lokomotifi de savunma sanayimiz oldu. Savunma sanayisinde öz yeterliliğimizi sağlamak üzere muazzam bir üretim ve AR-GE altyapısı kurduk. Bugün ulaştığımız noktada, kendi İHA'larını, helikopterlerini, kara ve deniz platformlarını, hava savunma sistemlerini, 5'inci nesil savaş uçağını geliştiren bir ülkeyiz. Küresel insansız hava aracı pazarının yüzde 68'ini Türkiye'nin markaları elinde bulunduruyor. Otomotivde 60 yılı aşan tecrübemizi, yerli ve milli elektrikli otomobilimiz TOGG ile yeni bir lige taşıdık. Yeni mobilite ekosisteminin öncü ve güçlü bir oyuncusu olma irademizi ortaya koyduk. Uydu teknolojisindeki tasarım, test ve mühendislik kabiliyetlerimizin eseri yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A ile kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri oldu. Bugün 113 teknoparkta 12 bine yakın firmamız inovasyon odaklı çalışmalar yürütüyor" diye konuştu.

"120 MİLYAR LİRALIK ÖZEL SEKTÖR YATIRIMINI HAREKETE GEÇİRDİK"

Özel sektör bünyesindeki bin 700'ü aşkın AR-GE ve Tasarım Merkezi teknoloji odaklı kalkınma vizyonuna güç kattığını belirten Kacır, "TÜİK'in yayınladığı 2024 yılı AR-GE istatistiklerine göre harcamalarımız 1 yılda 16 milyar dolardan 20 milyar dolara yükseldi. AR-GE insan kaynağımız 20 bin kişilik artışla 311 bine erişti. Bu sayı 23 yıl öncesine döndüğümüzde sadece 59 bindi. Toplam AR-GE harcamalarının yüzde 65'ini özel şirketlerin gerçekleştirmesi, özel sektörümüzün AR-GE faaliyetlerine yoğunlaşması adına doğru adımlar attığımızı teyit ediyor. Tohum ve tohum öncesi aşamadaki girişimlerin en büyük destekçisi olan TÜBİTAK BİGG Programı ile bugüne kadar 2 bin 500'e yakın teknoloji girişiminin doğmasına öncülük ettik. Adeta girişim fabrikasına dönüşen TEKNOFEST'lerde her yıl yüzlerce yeni girişim doğuyor. Devreye aldığımız fonların fonu ve eş finansman mekanizmalarıyla; 4,6 milyar liralık kamu kaynağını doğrudan girişimlerimize yönlendirdik. Sağladığımız bu desteklerin oluşturduğu çarpan etkisi sayesinde, 120 milyar liralık özel sektör yatırımını harekete geçirdik" şeklinde konuştu.

TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİNE 15 MİLYAR LİRANIN SERMAYE KAYNAĞI

Bakan Kacır, yıl sonu itibarıyla teknoloji girişimlerine 15 milyar liranın üzerinde sermaye kaynağı sağlayacaklarını, teknoloji girişimlerine yapılan toplam sermaye yatırımının 2020-2024 döneminde önceki 5 yılın 12 katına çıkarak 5,3 milyar dolara eriştiğini açıkladı. Aynı zamanda Kacır, milyar dolar değeri aşan teknoloji girişimlerimizin sayısını artıracak Turcorn100 programına 33 Turcorn adayını dahil ettiklerini ve Türkiye'yi, dünyanın her yerindeki teknoloji girişimleri ve nitelikli insan kaynağı için bir çekim merkezi haline getirmek amacıyla; Türkiye Tech Visa Programı'nı hayata geçirdiklerini ifade etti.

"ARDVENTURE TEKMER, GİRİŞİMLERİN KÜRESEL MARKALARA DÖNÜŞMESİ İÇİN GÜÇLÜ BİR ZEMİN OLUŞTURACAK"

Türkiye'de 2019'a kadar milyar dolar değere ulaşmış, Unicorn olmuş tek bir Türk teknoloji girişimi bulunmadığını söyleyen Bakan Kacır, "Bugün 7 Unicornumuz, bizim deyimimizle 7 Turcornumuz var. Bunlardan 6'sının elde ettiği başarıların arkasında Bakanlık olarak sağladığımız destek ve teşviklerin olması, Türkiye'nin teknoloji girişimciliğinde küresel ölçekte güçlü bir aktör haline gelmesinde, destek programlarımızın adeta kaldıraç vazifesi üstlendiğini açık şekilde gösteriyor. Kuluçka aşamasındaki girişimlerin fiziki mekan ve özelleştirilmiş hizmetlere eriştiği GO Girişim Ofisi programımızı başlattık. TEKMER'lerde özel sektörümüzün dinamizmini, üniversitelerimizin akademik gücünü ve genç girişimcilerimizin cesaretini ortak bir noktada buluşturuyoruz. Merkezimiz sunduğu fiziki mekan, mentorluk ve yatırım fonlarına erişim imkanlarıyla, bilgi ve iletişim teknolojileri, yazılım, dijitalleşme, yapay zeka, fintech, blokzincir, oyun teknolojileri, siber güvenlik, akıllı şehirler, e-ticaret gibi alanlarda yenilikçi fikirlerin girişimlere, girişimlerin küresel markalara dönüşmesi için güçlü bir zemin oluşturacak. Ayrıca, hem İstanbul'da hem de Ankara'da sunduğu fiziki imkanlarla, 2 öncü şehrimizin girişimcilik ekosistemi arasında köprü vazifesi görecek" ifadelerini kullandı.

Program, kurdele kesiminin ardından Bakan Kacır ve tüm katılımcıların hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu. Kacır, program sonrasında ofisleri gezip inceleyerek yapılan projeler üzerine bilgi aldı.