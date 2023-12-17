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Ekonomi

1,5 sene sonra piyasaya çıkacak! Mürekkep balığı ve alg pigmentlerinden yerli imkanlarla üretilecek

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde (BAİBÜ) geliştirilen projede mürekkep balıkları ile mikro alglerden elde edilen pigmentlerden üretilecek güneş kreminin 1,5 yıl içerisinde kozmetik ürünler arasında yerini alması hedefleniyor.

AA17 Aralık 2023 Pazar 12:04 - Güncelleme:
1,5 sene sonra piyasaya çıkacak! Mürekkep balığı ve alg pigmentlerinden yerli imkanlarla üretilecek
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BAİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Murat Telli ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gizem Kaleli tarafından hazırlanan "Melanin Nano Parçacıkları ile Enkapsüle Edilmiş Astaksantin Tabanlı Güneş Kremi Geliştirilmesi" projesi, TÜBİTAK-TEYDEP 1501 programından destek almaya hak kazandı.

Bolu Teknokent bünyesinde yaklaşık 18 ay boyunca sürecek 5 milyon 200 bin lira destek alınan çalışmada, cildi güneşin zararlı ışınlarına karşı koruyan, aynı zamanda onarma ve yenileme özelliklerine de sahip bileşenleri barındıran güneş kremi üretilecek.

Mürekkep balıklarından elde edilen melanin ile mikro alglerden alınan antioksidan pigmentlerden geliştirilecek ürünün tüp ve kutuları da çevre dostu çalışma kapsamında alg posalarından yapılacak.

- 1,5 SENE SONRA PİYASAYA ÇIKACAK

Telli, AA muhabirine, ekonomik değerleri yüksek pigmentlerin medikal, kozmetik ve gıda sektöründe kullanıldığını anlattı.

Bu alandaki üretimin arttırılması için moleküler bazlı çalışmalar yaparak teknokent bünyesinde ürün geliştirdiklerini aktaran Telli, pigmentin, güneş ışınlarına maruz kalan cilt tarafından üretildiğini, bu açıdan geliştirilecek ürünün insan cildi ile tamamen uyumlu formda olacağını belirtti.

Telli, mürekkep balıklarından elde edilecek melanin pigmentinin tamamen yerli kaynaklardan sağlanacağına değinerek, "Melanin pigmenti ile etkileştirilecek ve cildi yenileyecek antioksidan pigmentlerin üretimi de yine firma bünyesinde mikro alg üretimi yapılarak sağlanacak." dedi.

Mikro alglerden antioksidan pigmentlerin elde edilmesi sonrasında arta kalan posadan üretilecek bio-çözünür plastiğin ise güneş kreminin tüplerinin yapımında kullanılacağını vurgulayan Telli, bu projedeki gibi sıfır atık ve antioksidan etkileşimli ürünün ilk kez geliştirileceğini kaydetti.

Telli, şu an laboratuvar ölçeğinde yapılan çalışmalarını pilot uygulamaya taşıyacaklarından bahsederek, 5 milyon 200 bin lira destek aldıkları projeyle 1,5 sene sonra ürünü piyasaya çıkartmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

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