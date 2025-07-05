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Ekonomi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni yola çıkıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'nin 14 Temmuz'da bir kez daha raylara ineceğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, toplamda 68 gün sefer yapacak trenin 100 binden fazla yolcu taşıyacağını söyledi. Uraloğlu, “Zaferin Adı Türkiye temasıyla hazırlanan Yüksek Hızlı Tren seti, 30 Eylül 2025 tarihine kadar seferde kalacak.” dedi.

AA5 Temmuz 2025 Cumartesi 14:43 - Güncelleme:
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni yola çıkıyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Treni'nin bir kez daha raylara ineceğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Milletimizin destansı direnişini ve demokrasiye sahip çıkma iradesini anmak ve anlatmak için hazırladığımız bu tren geçtiği her istasyonu ve her şehri selamlayacak." ifadelerini kullandı.

"30 EYLÜL 2025 TARİHİNE KADAR SEFERDE KALACAK"

Bakan Uraloğlu, trenin Ankara'dan 14 Temmuz 2025 tarihinde saat 10.55'te hareket edeceğini belirterek "Zaferin Adı Türkiye temasıyla hazırlanan Yüksek Hızlı Tren seti, 30 Eylül 2025 tarihine kadar seferde kalacak. Toplamda 68 gün boyunca günde birkaç sefer yapacak tren, 100 binden fazla yolcu taşıyacak." açıklamasında bulundu.

"TRENİMİZ BU SÜREÇTE YAKLAŞIK 90 BİN KİLOMETRE YOL KAT EDECEK"

409 yolcu kapasitesine sahip trenin, Ankara-İstanbul-Ankara, Ankara-Konya-Ankara, Ankara-Eskişehir-Ankara, Konya-İstanbul-Konya, Eskişehir-İstanbul-Eskişehir, Ankara-Karaman-Ankara hatlarında hizmet vereceğini ifade eden Uraloğlu, "Trenimiz bu süreçte yaklaşık 90 bin kilometre yol kat edecek ve Ankara, Eskişehir, Konya, Karaman, Bilecik, Sakarya, İzmit ve İstanbul illerinde vatandaşla buluşacak." dedi.

  • Demokrasi Treni
  • Yüksek Hızlı Tren
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

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