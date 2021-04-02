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Ekonomi

15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen destek 1500 liraya çıkarıldı

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen desteği aylık 1500 liraya çıkardı.

AA02 Nisan 2021 Cuma 09:42 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 10:35
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Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu'nca 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen desteğin 1500 liraya çıkarıldığı bildirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu 15'inci toplantısının Bakan Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında gerçekleştirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, Vakıf Yönetim Kurulu'nun söz konusu toplantısında aldığı kararlara yer verildi. Buna göre, Nisan 2020'den bugüne kadar 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen aylık 1000'er liralık destek 1500 liraya çıkarıldı.

Toplantıda ayrıca 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine dini bayramlarda 1000'er lira destek verilmesinin yanı sıra 15 Temmuz'a ithafen iki ayrı ödeme olacak şekilde toplam 3 bin lira ödeme yapılması kararı alındı.

15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine Vakıf tarafından Nisan 2020'den bugüne kadar 12 ödeme yapılırken, sağlanan toplam destek 35 milyon lirayı aştı.

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