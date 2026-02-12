İSTANBUL 15°C / 11°C
Ekonomi

1,5 trilyon dolarlık potansiyel! Bakan Bayraktar, Türkiye'nin gizli altın rezervini müjdeledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin toprak altında ekonomik değeri yaklaşık 1,5 trilyon doları bulan gizli altın rezervi bulunduğunu açıkladı.

12 Şubat 2026 Perşembe 01:06
1,5 trilyon dolarlık potansiyel! Bakan Bayraktar, Türkiye'nin gizli altın rezervini müjdeledi
Bakan Bayraktar, gazeteci Zafer Şahin'in YouTube kanalına konuk oldu. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bayraktar özellikle Nadir Toprak Elementleri ve yer altından çıkarılabilir altın konusuna değindi.

Bakan Bayraktar, yer altında ekonomik değer taşıyan 10 bin tonluk bir rezervin tespit edildiğini açıkladı.

"VATANDAŞIMIZ BU ZENGİNLİKTEN FAYDALANMALI"

Bu kaynağın güncel piyasa değerinin yaklaşık 1,5 trilyon dolar olduğunu belirten Bayraktar, "Yer altındaki altından kimseye fayda yok, bunu çıkarıp ekonomiye katmamız lazım. Vatandaşımız bu zenginlikten faydalanmalı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yıllık altın üretiminin şu an 30-40 ton bandında seyrettiğini kaydeden Bayraktar, bu rakamın çok daha yukarı çekilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

