Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

150 bin SSK ve Bağ-Kur'luya da ekstra zam yapılacak

150 bin emekliye seyyanen zam için yasa çıkarılacak. Düzenleme yıl başına kadar Meclis’e gelecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Temmuzda maaşları artan emekliler, bir sonraki zammı ocakta alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında, memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak.  

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CNN muhabiri sordu, Trump çileden çıktı... İşte o anlar

CNN muhabiri sordu, Trump çileden çıktı... İşte o anlar

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İşte Samsung'un katlanabilir telefonu

İşte Samsung'un katlanabilir telefonu

Whatsapp'ın bilinmeyen özelliği

Whatsapp'ın bilinmeyen özelliği

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA