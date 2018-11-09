150 bin SSK ve Bağ-Kur'luya da ekstra zam yapılacak
150 bin emekliye seyyanen zam için yasa çıkarılacak. Düzenleme yıl başına kadar Meclis’e gelecek.
Temmuzda maaşları artan emekliler, bir sonraki zammı ocakta alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında, memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak.
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