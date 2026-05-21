Kudratov, AA muhabirine, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ekonomik ilişkilerin farklı alan ve sektörlerde gelişmeye devam ettiğini söyledi.

İki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak amacıyla bir dizi yasal ve pratik teşvik mekanizması üzerinde çalışıldığını vurgulayan Kudratov, şöyle konuştu:

"Görüşülmekte olan temel konulardan biri, Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamındaki ürün listesinin 18 kaleme çıkarılması. Bu yıl, 12 Mayıs'ta Türkiye Ticaret Bakanlığı ile gerçekleştirilen müzakerelerde Türk tarafı, Özbek ürünlerinin listesinin gözden geçirilmesini ve Türk ürünlerin listesinin güncellenmesini önerdi. Çalışma grubunun bir sonraki toplantısının 22 Haziran'da Taşkent'te yapılması planlanıyor. İkili ticari ilişkilerin daha sistematik bir şekilde geliştirilmesini sağlamak amacıyla İstanbul'da bir Ticaret Temsilciliği Ofisi kurulmasına yönelik çalışmalar da yürütülüyor."

Ekonomik faaliyetleri desteklemek amacıyla iki ülke arasındaki uçuş sayısının 8 farklı rota üzerinden haftada 97'ye çıktığı bilgisini veren Kudratov, ülkelerde geçerli sertifikaların karşılıklı olarak tanınması yoluyla engelleri azaltmayı amaçlayan anlaşmanın da imza sürecinde olduğunu bildirdi.

- "OSB'DE İNŞAAT VE MONTAJ ÇALIŞMALARI İSTİKRARLI İLERLİYOR"

Kudratov, Taşkent'te 100 hektarlık alanda Özbek-Türk OSB'sine yönelik çalışmaların devam ettiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"150 milyon dolar değerindeki projede inşaat ve montaj çalışmaları istikrarlı bir şekilde ilerliyor. İlk aşama kapsamında, kreş, okul, kolej, otel, spor kompleksi, idari bina ve poliklinik inşaatına Mart 2025'te başlandı. Temmuz 2025'ten itibaren ise sanayi tesislerinin inşasına geçildi. Proje dokümantasyonuna göre sanayi bölgesinin 2026 yılının sonuna kadar faaliyete geçmesi öngörülüyor. Kümelenmenin yatırımları çekerek ve ileri teknoloji ürünlerin üretimini destekleyerek ikili ekonomik ilişkilere önemli bir katkı sağlamasını bekliyoruz."

OSB'nin, 2025 yılı itibarıyla 2 bin 137 olan Türk sermayeli işletme sayısını daha da artırmasını beklediklerini ifade eden Kudratov, Özbekistan, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki Üçlü Bakanlar Diyaloğu formatının ilişkilerin gelişmesi açısından önemli katkılar sağladığını bildirdi.

Kudratov, Ankara'da gerçekleştirilen ikinci toplantının ardından üçüncü toplantının Bakü'de düzenlenmesine yönelik müzakerelerin devam ettiğini aktararak, ortak eylem planları ve yol haritalarının imzalanmasının Türk devletleri arasındaki ekonomik entegrasyonu yeni bir seviyeye taşıyan temel bir faktör olacağını anlattı.

- AKB İLE ORTAK PROJELERİN PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜ 16 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

Asya Kalkınma Bankasının (AKB) 59. Yıllık Yönetim Kurulu Toplantısı'nın bu yıl Semerkant'ta gerçekleştiğini hatırlatan Kudratov, etkinliğin, Özbekistan'ın ekonomik kalkınmada yeni bir aşamaya girdiğini, yatırımcılar için cazip bir ortam yarattığını ve küresel değer zincirlerinde giderek daha aktif bir katılımcı haline geldiğini gösterdiğini dile getirdi.

Kudratov, AKB'nin geride kalan 30 yıl boyunca Özbekistan'ın güvenilir bir stratejik ortağı haline geldiğini söyledi.

Ortak projelerin portföy büyüklüğünün yaklaşık 16 milyar dolara ulaştığını belirten Kudratov, şunları kaydetti:

"AKB'nin desteğiyle demir yolu ve kara yolu altyapısının modernize edilmesi, enerji ve sosyal sektörlerin yenilenmesi ve su temini sistemlerinin iyileştirilmesi amacıyla geniş kapsamlı çalışmalar yürütüldü. 1400 kilometreden fazla demir yolu hattı, yaklaşık 1700 kilometre kara yolu ve yaklaşık 4 bin kilometre su temini ağı modernize edildi. Zirve çerçevesinde 12,5 milyar dolar değerinde, 2030 yılına kadar geçerli olacak yeni bir ortaklık programının imzalanması, işbirliğinde yeni bir dönüm noktası oldu."